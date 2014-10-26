به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف با تاکید بر اینکه عملکرد همکاران نظام بانکی مثبت بوده است به نقش چشمگیر نظام بانکی در دستاوردهای درخشان اقتصادی اخیر اشاره کرد و گفت: دستاوردهای دولت یازدهم در 15 ماه فعالیتش، افتخارآفرین است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی و نظام بانکی در این دستاوردها سهم بسزایی داشته اند و دولت و بخش اقتصادی به عنوان یکی از شاخص ترین عملکردها، به آن افتخار می کنند.

سیف افزود: تلاطم های بازار ارز و تورم شتابنده در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اکنون دیگر رخت بر بسته و نرخ متوسط ارز در یکسال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 7.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس شورای پول و اعتبار سپس به کاهش متوسط نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: دامنه نوسانات قیمت ارز حدود 60 درصد پایین آمده که نشان دهنده حاکمیت ثبات و آرامش در بازار است. هیچکس نوسانات ارزی شدید گذشته را فراموش نمی کند؛ خوشبختانه اکنون ثبات نسبی مطلوب حاکم شده است.

وی همچنین به فلسفه شکل گیری مرکز مبادلات ارزی پرداخت و گفت: نابسامانی های ارزی هنگامی رخ داد که دو نرخ رسمی - نرخ مبادله ای و نرخ بازار آزاد شکل گرفت ولی بانک مرکزی مسئولیتی نسبت به بازار آزاد نپذیرفت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حقیقت، بانک مرکزی با هدف تحدید مسئولیتش، مرکز مبادلات ارزی را پایه ریزی کرد تا بگوید این مسئولیت بانک مرکزی است و همه کالاهای موردنظر باید از طریق مرکز مبادلات تامین ارز شوند و منابع ارزی خود را نیز در آنجا عرضه کرد.

سیف به تلاش های نافرجام تزریق 22 میلیارد دلار ظرف یکسال و نیم به منظور تنظیم بازار ارز اشاره و تصریح کرد: این اقدامات برای کنترل قیمت ارز صورت گرفت ولی عملا هیچ توفیقی در بر نداشت چون به محض تحلیل توان عرضه ارز بیشتر به بازار، در طول یک هفته قیمت ارز 3 برابر شد!

وی سپس با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در مهار تورم خاطرنشان کرد: طبق آمار شهریور ماه، نرخ متوسط تورم 21.1 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 14.4 درصد است در حالی که در طول سال 92 نرخ متوسط آن 35.4 درصد بوده است.

رئیس شورای پول و اعتابر با اشاره به نرخ تورم 1.4 درصدی شهریورماه افزود: در 24 سال گذشته نرخ متوسط تورم های ماهیانه 1.54 درصد بوده است. این رقم در یکساله منتهی به آخر مردادماه گذشته، 1.14 است در حالی که این رقم در یک سال منتهی به مردادماه 92، 3.54 درصد بوده است.

سیف مهم ترین عامل تحقق رشد اقتصادی سه ماه اول سال 93 را حاکمیت نظم و آرامش در بازار خواند و افزود: این حرکت اقتصادی همراه با استقرار نظم و انضباط و آرامش و پذیرش واقعیت های علمی توانست چنین تفاوت های بارزی را به وجود آورد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: رشد اقتصادی 4.6 درصد برای بسیاری تعجب آور بود و لذا مجبور شدیم بارها در اینباره توضیح دهیم. وی افزود: رشد 4.6 درصدی فقط به خاطر این حاصل شد که فرآیند تولید، حرکت خود را آغاز کرد و امیدواریم این شرایط همچنان استمرار داشته باشد و تحلیل های محافظه کارانه بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که در سال جاری، رشد اقتصادی 3 درصدی یا افزونتر از آن می تواند محقق شود.

وی گفت: متوسط نرخ تورم شاخص تولید در پایان شهریور ماه گذشته 20.4 و شاخص نقطه به نقطه 15.4 است؛ یعنی نسبت به شهریور سال قبل، ماهیانه 0.7 درصد است که این نشان می دهد در ماه های آینده نیز شاهد استمرار روند منطقی کاهش تورم خواهیم بود.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: نرخ یادشده در مقایسه با 33 ماه گذشته، یعنی از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها که به اقتصاد شوک وارد آمد، در کمترین سطح قرار دارد.

سیف رسیدن به این شاخص ها را نتیجه انتظارات روانی و نظم و انضباط ایجاد شده در جامعه دانست و افزود: مردم به آینده امید پیدا کردند، چون حرکتی شکل گرفت تا اقتصاد را سامان دهد.

وی همچنین در زمینه سیاست خروج از رکود دولت یازدهم افزود: در خصوص برون رفت از رکود نظام بانکی، با همکاران بانک مرکزی جلسات زیادی داشتیم و تصمیم گرفتیم حرکتمان را طوری سامان دهیم که در وضعیت رکود کاهنده با هدف خروج از رکود، بار دیگر به تورم دامن نزنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با توجه به ظرافت های لازم برای عبور از شرایط رکود تورمی تاکید کرد: در شرایط رکود با اعطای تسهیلات بیشتر و تزریق رشد نقدینگی، می توان اقتصاد را به حرکت درآورد. در زمان تورم نیز با اتخاذ سیاست انقباضی و کُند کردن رشد نقدینگی می توان به هدف نائل شد.

وی ادامه داد: در هنگام رکود تورمی باید ملاحظات خاصی مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی باید به انضباط پولی اهتمام بیشتری داشته باشد و تسهیلات را هدف دار پرداخت نماید.

سیف گفت: برای خروج از تورم، جمع بندی ما این بود که به سمت تامین سرمایه در گردش حرکت کنیم و این بدان معنی بود که از طریق شورای پول و اعتبار، تکالیف جدیدی را برای نظام بانکی تعریف کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: پیش بینی کردیم کل ظرفیت تسهیلات نظام بانکی 240 هزار میلیارد تومان است و این میزان می تواند به سطح 280 هزار میلیارد تومان نیز برسد.

وی همچنین ابراز خوشنودی کرد: خوشبختانه طی 6 ماه گذشته 59.7 درصد سرمایه در گردش تامین شده و مهم تر اینکه در بخش صنعت و معدن 80 درصد سرمایه در گردش است و این یعنی حرکت منظم نظام بانکی.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن افتخار به عملکرد نظام بانکی در سامان بخشیدن به اقتصاد ملی گفت: به عملکرد همکارانم در نظام بانکی افتخار می کنم و معتقدم نظام بانکی در حصول این دستاورد درخشان سهمی بسیار چشمگیر دارد.

سیف جهت دار بودن تسهیلات نظام بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خروج از رکود را بسیار مهم دانست و تصریح نمود: این امر با کمترین نقدینگی بیشترین تاثیر را در خروج از رکود داشته و در نیل به رشد 4.6 درصدی نقش بسیار موثر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نظام بانکی منضبط حرکت نماید، اعضایش می توانند در جامعه احساس سربلندی کنند. سیف ابراز خوشحالی کرد: ریاست محترم جمهور هنگام ارائه گزارش از عملکرد دولت به دو دستاورد بزرگ مهار تورم و خروج از رکود اشاره داشته اند.

وی همچنین با اشاره به نگاه منطقی دولت یازدهم به نظام بانکی و تفاوت آن با رویکرد بانک ستیز دولت قبل گفت: بهترین، دقیق ترین، مثبت ترین و کاربردی ترین نگاه به سیاست پولی، نگاهی است که آقای دکتر روحانی دارند.

سیف به شبکه بانکی توصیه کرد: رقابت های غلط و افراطی، نظام بانکی را به بن بست خواهد کشاند. پس رقابت سازنده و منطقی داشته باشید چون نتایج ناگوار چنین رقابتی را به هنگام تعیین نرخ سود سپرده ها شاهد بوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی زمانی می تواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد و وجهه اش را ترمیم نماید که حرکتش منضبط و در چارچوب هدفگذاری های اقتصادی کلان باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تبلیغات مسموم و منفی بر علیه نظام بانکی تصریح کرد: مهم نیست به کدام بانک تعلق داریم. مهم این است که در مورد نظام بانکی چنین حرف هایی زده می شود. گرچه بعضی همکاران توجه نمی کنند ولی اغلب بانک ها به شدت به قواعد مقید هستند پس همه را نباید به یک چشم نگریست.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در برابر چنین نگاه حمایتگرانه ای باید وظایف محوله را به نحو مطلوب تر انجام دهیم. وی از بانک مرکزی و شبکه بانکی خواست قدرشناس این نگاه بوده و کارشان را اصولی پیش ببرند.

سیف در پایان، نظام بانکی را به رعایت انضباط فراخواند و با انتقاد از همکاری برخی بانک ها با موسسات فاقد مجوز گفت: مقرر شده بود بانک ها به موسسات، خدماتی ارائه ننمایند ولی بازرسی های ما از همکاری برخی بانک ها با این موسسات پرده بر داشت! این کارها به نظام بانکی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند.