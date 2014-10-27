به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از ماه محرم خبرگزاری مهر دومین بسته پیشنهادی خود برای مطالعه را ارائه می‌کند. این بسته پیشنهادی گلچینی است از میان آثار متعدد داستانی و پژوهشی نوشته و منتشر شده در ایران است که به موضوع واقعه عاشورا می‌پردازد و بدیهی است که انتخاب یک اثر در آن به معنی نفی سایر آثار نیست.

داستان: نامیرا

صادق کرمیار با تالیف و انتشار رمان نامیرا توسط انتشارات کتاب نیستان جدای از اینکه یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رمان‌های فارسی را در سال‌های اخیر به مخاطبان کتاب در ایران ارائه کرد، بلکه خالق نوعی نگاه پویا و زنده ایدئولوژیک به جامعه پیرامونی خود در تعیین نسبتش با حق و باطل نیز شد.

داستان نامیرا به یک روایت ساده داستان شک و تردید است. داستانی که با وجود انتخاب محرم الحرام سال ۶۱ هجری برای روایت، به شدت به فضای اندیشه و تفکر سیاسی و اجتماعی در روزگار معاصر ما تنه می‌زند.

داستان نامیرا از عشق دو جوان به یکدیگر آغاز می‌شود. دو جوان از دو قبیله که یکی خواهان شرکت در جهاد با حسین‌ ابن علی است و دیگری خواهان جهاد بر ضد او. دو جوان با دو نگاه به یکدیگر دلبسته‌اند اما در پی کوران حواث و فتنه‌های شهر کوفه در محرم سال ۶۱ راه را برای رسیدن به هم بسیار تیره و تار دیده و حتی در وادی شک و تردید نیز می‌افتند و در نهایت این نویسنده است که در فرجام داستان یکی از منطقی‌ترین و زیباترین رویدادهایی داستان را برای مخاطب خود رقم می‌زند.

کرمیار در نامیرا به قدری دقیق، وضعیت مردم کوفه، شیوخ و خواص آن را بیان می‌کند که گویی در حال مشاهده‌ی یک سریال هستید و نمی‌خواهید ادامه‌ی ماجرا را از دست بدهید و به نقل از مقام معظم رهبری، با مطالعه‌ این رمان می‌توان با حوادث فتنه‌گون و شناخت عرصه‌ها‌ی فتنه آشنا شد.

شعر: «جغرافیای رازها»

ابوالقاسم حسینجانی شاعر کم‌کار و یا بهتر است بگوییم گزیده کاری است که جان کلام خود را در معدود دفاتر شعری خود می‌نشانند و تا مدت‌ها مخاطبانشان را با آن سرمست می‌کنند. مجموعه شعر غرافیای رازها، گزیده‌ای از سروده‌های عاشورایی حسینجانی است که برخی از آنها در حافظه جمعی بسیاری از مخاطبان شعر فارسی سال‌هاست باقی مانده است.

یکی از ویژگی‌های شعر عاشورایی حسینجانی کمبود مرثیه و سوگ در آن و نمایش پویایی و حکرت واقعه عاشورا از منظر اندیشه و عرفان و زیبایی است.

یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار عاشورایی حسینجانی در این مجموعه و نیز مجموعه ‌های مشابه نمایش قرتمداری شاعر برای پرداخت شاعرانه است. وی نشان داده که همواره دستی پر برای برای مضمون‌پردازی و به کارگیری کلمات دارد و کاربرد حداکثری از زبان امروز را به شکلی پسندیده و در عین حال توام با شیوه‌ای عملیاتی به کار می‌بنند.

یکی از مشهور ترین اشعار این مجموعه که از سوی انتشارات هزاره ققنوس منتشر شده به شرح زیر است:

کنار دل و دست و دریا،اباالفضل!

تو را دیده ام،بارها،یا اباالفضل!

تو از آب می آمدی،مشک بر دوش

و من،در تو غرق تماشا،اباالفضل!

اگر دست می داد،دل می بریدم-

به دست تو ،از هر دو دنیا،اباالفضل!

دل از کودکی از فرات،آب می خورد

و تکلیف شب:«آب بابا اباالفضل»

تو لب تشنه پرپر شدی،شبنم اشک

به پای تو می ریزم،اما،اباالفضل

فدک،مادری می کند کربلا را

غریبی تو هم مثل زهرا،اباالفضل!

تو را هر که دارد،زغم بی نیاز است

وفا،بعد از این نیست تنها،ابالفضل!

تو با غیرت و آب و دست بریده

قیامت به پا می کنی،یا ابالفضل!



پژوهش: آئینه داران آفتاب

کتاب آئینه دران آفتاب یکی از مهمترین آثار پژوهشی منتشر شده درباره زندگی امام حسین(ع) از تولد تا شهادت است که به قلم محمد رضا سنگری عاشورا پژوه برجسته معاصر کشور و از سوی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است.

این کتاب برای نخستین بار تمامی ياران اباعبدالله حسين(ع) را با چينشی متفاوت كه بنا به گفته سنگری در طول تاريخ تشيع سابقه نداشته است به مخاطب عرضه کرده است. . بر این اساس مجموعه اصحاب امام را بر اساس زمان شهادت در این کتاب به هفت دسته شهداي پيش از كربلا، شهدای تيرباران صبح، شهدای جنگ تن به تن، شهيدان نماز، شهدای پس از نماز، شهدای بنی‌هاشم و شهدای پس از كربلا تقسیم شده اند.

«آيينه‌داران آفتاب» همچنین دربرگیرنده مقدمه بسيار مفصلی است که در آن تمامی زمينه‌های تاريخي و جغرافيايی واقعه عاشورا مورد بررسی قرار گرفته است و موضوعاتی مانند اینکه اصحاب امام حسين(ع) چه كسانی هستند، چه ويژگي‌هايی دارند و از كجا آمده‌اند. همچنين مراحل و منازل طی شده توسط امام حسين(ع) نیز در این کتاب بررسی شده است.

مقتل: لهوف

کتاب لُهوف که از آن با عنوان ملهوف علی قتلی الطفوف هم نام برده شده است یکی از منابع مهم و کهنی است که واقعهٔ عاشورا و تاریخ زندگانی امام حسین(ع) را به قلم ابوالقاسم رضی‌الدین علی ابن موسی معروف به سید بن طاووس روایت می‌کند.

نویسنده به دلیل اینکه این کتاب را از ابتدا با هدف همراهی آن با مسافرین به هنگام زیارت کربلا نوشته است، به دلیل ایجاد اختصار، سلسله اسناد روایات را حذف و تنها آخرین راوی یا کتاب مرجعی که روایت از آن نقل شده را مورد استناد قرار داده ‌است.

سید‌ابن طاووس در صفحه یازدهم از این کتاب در مورد چرایی نگارش آن می‌نویسد: از مهمترین مسائلی که باعث شد دست به تألیف این کتاب بزنم آن است که پس از تألیف کتاب مصباح الزائر و جناح المسافر دیدم کتابی شده شامل معرفی بهترین مکانهای زیارتی و بهترین زیارات موجود برای آنها و کسی که این کتاب را همراه داشته باشد نیاز به هیچ کتاب زیارتی دیگری ندارد، من که دوست داشتم چیزی همراه آن کنم که زائر ابا عبد الله علیه‌السلام هم نیاز به همراه داشتن کتاب مقتل دیگری نداشته باشد، این کتاب را ضمیمه مصباح قرار دادم.

این کتاب با مقدمه‌ای درباره در عظمت واقعه عاشورا و مقام امام حسین و ارزش عزاداری بر او آغاز می‌شود و در ادامه به شرح زندگی امام حسین(ع) از تولد تا قبل از واقعه عاشورا می‌پردازد. بخش بعدی این کتاب روایتی است از وقایع روز عاشورا است تا کشته شدن امام حسین علیه السلام و در ادامه فصل سوم کتاب نیز به شرح وقایع بعد از کشته شدن امام حسین (ع) است می‌پردازد که از فرستادن سر کشته شدگان به کوفه شروع شده و با مراجعت اسرا به مدینه به اتمام می‌رسد.

بخش پایانی این کتاب نیز به بررسی حالات امام سجاد (ع) را در گریه بر پدرش پرداخته است.