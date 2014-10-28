به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز از ماه محرم خبرگزاری مهر سومین بسته پیشنهادی خود برای مطالعه را ارائه می‌کند. این بسته پیشنهادی گلچینی است از میان آثار متعدد داستانی و پژوهشی نوشته و منتشر شده در ایران است که به موضوع واقعه عاشورا می‌پردازد و بدیهی است که انتخاب یک اثر در آن به معنی نفی سایر آثار نیست.

داستان:

مجموعه ۱۰ جلدی قصه کربلا

مجموعه ۱۰ جلدی قصه کربلا روایت‌های داستانی کوتاه مهدی قزلی از واقعه عاشورا و حوادث منجر به آن است که در آن نویسنده با انتخاب برخی از تاثیرگذارترین بخش‌های داستانی از واقعه عاشورا آنها را در قالب داستان‌های کوتاهی که توام با تصویرگری‌های زیبا است در قالب ۱۰ مجلد کتاب تالیف کرده است.

روایت داستانی قزلی در این مجموعه روایتی متصل و در عین حال مستقل است. به بعارت ساده‌تر داستان‌های روایت شده توسط وی در این مجموعه کتاب داستان‌های مستقل هستند که از منظر غایت روایت و خط سیر داستانی همگی با یکدیگر در ارتباط هستند و همین مساله است که این مجموعه را رد میان آثار مشابه به اثری در خور اعتنا و بدیع مبدل کرده است.

کتاب اول مجموعه به نام «فصل امام» نامگذاری شده و در آن از زوایای مختلف به شخصیت امام حسین(ع) پرداخته شده است. در کتاب دوم این مجموعه به نام «فصل علم دار» به زندگی و رشادت ‌های حضرت ابوالفضل(ع) پرداخته شده و همچنین سرگذشت و وقایع مربوط به زندگی حضرت علی اکبر(ع) در کتاب سوم با عنوان «فصل پیام بر دوباره» آمده است. نویسنده برای کتاب چهارم این مجموعه هم عنوان «فصل صبر» را انتخاب کرده که در آن به سرگذشت و ابعاد مفهوم صبر در زندگی حضرت زینب(ع) پرداخته است.

قزلی در کتاب پنجم از این مجموعه به شهر کوفه و بی وفایی ساکنان آن پرداخته است و در ادامه و در کتاب ششم به یاران با وفای امام حسین(ع) توجه نشان داده است. کتاب هفتم با عنوان «فصل دشمنان» به مساله حق ناشناسی حرامیان اشاره شد و در ادامه در کتاب هشتم با عنوان «فصل اسارت»به وقایع دردناک اسارت اهل بیت(ع) پس از واقعه عاشورا پرداخته شده است.

کتاب نهم یا فصل انتقام به ابعاد مختلف قیام مختار ثقفی اشاره دارد و کتاب آخر با عنوان «فصل عاشقی»به روایت روابط بین یاران امام حسین(ع) با هم، یاران با امام حسین(ع)، امام حسین(ع) با اهل حرم و همگی آنها با پروردگار پرداخته است.

این مجموعه ۱۰ جلدی از سوی نشر عماد منتشر شده است.

شعر:

«من می‌گویم شما بگریید»

مجموعه شعر من می‌گویم شما بگریید مجموعه‌ای از مراثی عاشورایی است که به کوشش علیرضا قزوه گردآوری شده و انتشارات سوره مهر تاکنون در چهارده نوبت آن را بازچاپ کرده است.

قزوه اين مجموعه را در پنج فصل گردآوری کرده که فصل نخست از آن به موضوع امام حسین(ع) پرداخته است. فصل دوم از این مجموعه از سوی قزوه به شهیدان کربلا مانند حضرت علی‌اصغر و علی‌اكبر و حضرت ابوالفضل العباس(ع) اختصاص داده شده است. وی در فصل سوم به سراغ مراثی مرتبط با اصحاب امام حسين(ع) رفته ودر فصل چهارم به موضوع گودال قتل‌گاه توجه نشان داده است. فصل پنجم یا پایانی این کتاب نیز با موضوع وقایع بعد از عاشورا اختصاص داده است و در هر فصل به سراغ شاعرانی رفته كه مرثيه‌ای دراين باب سروده‌اند.

علیرضا قزوه در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد: اين سالهای آخر، شعرهايی از اينجا و آنجا از برخی مداحان آشنا و نام‌آشنا می‌شوم كه به جای آنكه دل را بارانی كند، دل را به درد می‌آورد. برخی نيز داعيه خودنمايی دارند، حال آنكه اصل در كربلا گم شدن است و به اصل خويش رسيدن. همين انگيزه‌ای شد تا اين اشعار را در دفتری فراهم آورم و هديه‌اش كنم به مداحان دل‌سوخته به‌خصوص آنان كه به لحن عاشورا تكلم مي‌كنند و حنجره‌شان وقف امام حسين(ع) و ياران او است. می‌توانستيم به جای اين شعرها اشعاری انتخاب كنيم كه زرق و برق الفاظش امروزی‌تر باشد، اما فرمان از دل گرفتم و حكايت چنين شد كه می‌بينيد.

پژوهش:

گزارشی مستند از کربلا

کتاب گزارشی مستند از کربلا را حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها تالیف کرده است که در آن به استناد احاديث اهل‌بيت (ع) و اسناد معتبر تاريخی به وقایع نگاری درباره حوادث منجر به واقعه عاشورا پرداخته شده است.

محمدیان در این کتاب با استناد به این موضوع که كربلا فقط يك تاريخ نيست كه در برهه‌ای از زمان اتفاق افتاده و يه پايان رسيده باشد، بلکه كربلا پيامي زنده و جاويد است كه برای همه اهل حق در طول تاريخ الهام‌بخش و هدايتگر و برای مبارزان و جهادگران تابلوی راهنما و قطب‌نمای حقيقت به شمار می‌رود، گزارشی از حوادث زمان ورود كاروان امام حسين (ع) به كربلا تا هنگام شهادت آن حضرت را در کنار گزارشی از حوادث قبل ورود به كربلاء و همچنين وقايع بعد از شهادت امام (ع) و اسارت خاندان آن بزرگوار را رد قالب سه مجلد کتاب بیان می‌کند که تاکنون دو مجلد از آن منتشر شده است.

در مجلد اول منتشرشده از این مجموعه موضوع ورود امام حسین(ع) به كربلا، خاطره‌ای از اميرالمونين (ع)، ارسال نامه‌ای به بنی‌هاشم، بسته شدن آب به روی كاروان حسينی، بشارتی به امام (ع) در عصر تاسوعا، ‌ آخرين آب!، رويای امام (ع) در سحرگاه عاشورا، مناجات صبح عاشورا، پاسخي به تبليغات عمرو بن الحجاج، وداع ياران با امام (ع)، نماز ظهر در زير تيرباران تيرها، شهادت علی‌اكبر(ع)، شهادت قاسم، شجاعت بی‌نظيرامام حسين(ع)، تير خوردن گلوی امام(ع)، اصابت سنگ به پيشانی امام (ع)، افتادن امام حسين(ع) از اسب بر روی زمين، فرياد اعتراض زينب كبری، شهادت امام (ع)، بازگشت اسب امام (ع) به سوی خيمه‌ها، اسب تاختن بر پيكر امام (ع)، غارت خيمه‌های اهل بيت از جمله عناوينی هستند كه در كتاب گزارشی مستند از كربلا به طور مبسوط به آنها پرداخته مي‌شود.

مجلد دیگری که به تازگی ودر سال جاری منتشر شده است نیز به بررسی حوادث پس از عاشورا می‌پردازد.

مقتل:

نفس المهموم

کتاب نفس المهموم را محدث کبیر شیخ عباس قمی و به زبان عربی تالیف کرده است و محتوای آن نیز مقتل امام حسین(ع) به روایت محدث قمی است. وی نام این کتاب را بر مبنای حدیثی از امام صادق(ع) كه فرمود: «نفس المهموم لظلمنا تسبيح و همه لنا عبادة و كتمان سرنا جهاد فى سبيل الله‏» نفس كسى كه به خاطر مظلوميت ما اندوهگين شود تسبيح است، اندوه بر ما عبادت است و كتمان و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست؛ نفس المهموم انتخاب کرده است.

متن این کتاب از ولادت حضرت امام حسین(ع) شروع شده، سپس در مناقب حضرت مطالبی را عنوان می‌کند و آنگاه در ادامه تمامی وقایع سال پایانی حیات امام از ماجرای بیعت نکردن با یزید تا مرحله شهادت حضرت را شرح می دهد.

این کتاب را توسط حاج میرزاابوالحسن شعرانی از علمای بزرگ به فارسی ترجمه شده و با پاورقی‌ها و اضافاتی که در بعضی قسمت‌ها به آن افزوده شده است ارزش و اعتبار بیشتری نیز پیدا کرده است.

یکی از نکات قابل توجه در این مقتل باب‌ها چهارم تا ششم این کتاب است که به ترتیب به موضوع ناله ملائکه و گریستن اهل آسمان پس از شهادت امام حسین(ع)، ذکر فرزندان و تعداد زوجات امام حسین علیه السلام، فضیلت زیارت حضرت، ظلم و ستم خلفا بر قبر شریف او و شرح حال توابین، خروج مختار و کشتن قاتلان امام حسین به دست او، بیعت مردم با مختار، کشته شدن عبیدالله بن زیاد و آخرین مطلب عاقبت یزید و عاقبت کار مختار می‌پردازد.