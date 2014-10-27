انیمیشن"عروسک چینی بابا" به جشنواره های آمریکا و آلمان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارع قنات نوی کارگردان انیمیشن «عروسک چینی بابا» محصول مدرسه کارگاهی سینما برای شرکت در جشنواره Mosaic Film Festival به میشیگان آمریکا دعوت شده است.

انیمیشن ایرانی «عروسک چینی بابا» جزء سه فینالیست اصلی جشنواره میشیگان در ادامه موفقیت های جهانی به عنوان کاندیدای بهترین فیلم جشنواره Wiesbaden آلمان انتخاب شد و کارگردان فیلم به عنوان نماینده ایران در این جشنواره حضور خواهد داشت.

انیمیشن عروسک چینی بابا از ایران پیش از این جایزه بهترین فیلم و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از جشنواره viwester سوییس از آن خود کرده است.

این فیلم داستان دختری است که زندانی و کشته شدن پدر نویسنده اش را بوسیله عروسکهای مادرش بازسازی می کند.

«عروسک چینی بابا» محصول مدرسه کارگاهی سینما است که طی سه سال طراحی و اجرا شده است. سبک انیمیشن فیلم، روتوسکوپی و دو بعدی است که اولین بار است که با چنین حجمی در ایران به اجرا درآمده است. زمان فیلم 15 دقیقه است. این فیلم به عنوان پر افتخارترین فیلم ایرانی در سال 2014 پیش از این در جشنواره های بسیاری حضور داشته است.

در کارنامه جهانی این فیلم موفقیت های دیگری از جمله کاندیدای بهترین انیمیشن جشنواره Athens ANIMFEST 2014 و SICAF2014 کره جنوبی و Cartoon Club Awards2014 قرار دارد.

همچنین این فیلم در جشنواره بلوهرزنته برزیل و بوئنوس آیرس آرژانتین ، هنک کنگ، گرجستان و روسیه حضور داشت.

این فیلم پیش از این در بخش مسابقه اصلی 15 جشنواره بین المللی حضور داشته است.

علی زارع قنات نوی متولد 1359 در شیراز است.