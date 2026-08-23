تشدید تنش میان آمریکا و کانادا؛ ترامپ موضع گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: کانادا می خواهد از فواید ایالت آمریکا بودن بهره ببرد بدون آن که واقعا بخشی از آمریکا باشد.

وی اضافه کرد: کانادا همچنین سال های طولانی تعرفه های سنگینی را بر محصولات کشاورزان بزرگ ما اعمال کرد و این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد.

نخست وزیر کانادا روز گذشته اعلام کرد: تعرفه‌های تلافی‌جویانه ما بر کالاهای آمریکایی در بخش‌هایی نظیر فولاد و محصولات لبنی از ۱۷ شهریور ماه اجرایی خواهند شد.

وی درپی تنش آفرینی دوباره دولت ترامپ علیه کشورش در سخنانی اعلام کرد: ما نمی‌ توانیم طوفانی را که از سوی واشنگتن می‌ وزد، کنترل کنیم. با این حال، می‌ توانیم با تقویت کانادا در داخل و تنوع‌ بخشی به روابط تجاری‌ مان در خارج، مسیر تازه‌ ای را ترسیم کنیم.

نخست وزیر کانادا در این خصوص ادامه داد: ما هیچ‌گاه دچار توهم نبودیم و از همان ابتدا متوجه شدیم که آمریکا تغییر کرده است. ما همواره خواهان مشارکت‌ های بلندمدت بوده‌ ایم، در حالی که آمریکا اغلب به دنبال معاملات کوتاه‌ مدت بوده است. متأسفانه، در روزهای اخیر شکاف میان «شریک» و «رقیب» همچنان بسیار عمیق باقی مانده است. دیشب به مذاکره‌ کنندگانمان دستور دادم که به اتاوا بازگردند.

مارک کارنی سپس افزود: ما نمی‌ توانیم آنچه که آن‌ ها (طرف آمریکایی) پیشنهاد داده‌ اند را بپذیریم و آنچه را که خواسته‌ اند، واگذار نخواهیم کرد. کسری تجاری محدود آمریکا در حوزه کالا، تنها به این دلیل وجود دارد که این کشور بخش عمده‌ ای از انرژی مورد نیاز خود را از کانادا خریداری می‌ کند. کانادا سوخت رشد اقتصادی آمریکا را تأمین می‌کند و ۹۹ درصد از واردات گاز طبیعی، ۸۵ درصد از واردات برق و ۶۰ درصد از واردات نفت خام این کشور را برعهده دارد.