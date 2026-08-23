به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، در چهارصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مردم از بوستان جهاندیدگان استقبال خوبی داشتند، اظهار کرد: بیش از ۱۴۰ بوستان در دوره ششم مدیریت شهری احداث شده و این بوستان نیز یکی از بوستان های شاخص این دوره است که از تمام کسانی که در این زمینه اهتمام داشتند، تقدیر می کنم.

وی افزود: درخواست ما این است که بوستان محله علی آباد در منطقه ۱۶ سریع تر به اتمام برسد و افتتاح شود. محله های فروزش و ائمه اطهار بوستان ندارد و درخواست می کنیم شهرداری سریعتر نسبت به تملک املاک برای ساخت بوستان در این دو محله اقدام کند.

پیرهادی با اشاره به ساخت مجتمع های آموزشی در تعدادی از مناطق پایتخت، گفت: این مجتمع ها علاوه بر اینکه محله محور هستند از امکانات متعددی از جمله پناهگاه، پارکینگ، مجتمع ورزشی، استخر، سالن سینما و مسجد برخوردارند. رئیس جمهور از این اقدام شهرداری تقدیر ویژه ای داشت و تأکید کرد که مابقی کلانشهرها نیز جلساتی با شهرداری تهران برگزار و از این ایده استفاده کنند تا نوسازی در دیگر شهرها را نیز شاهد باشیم.

وی ادامه داد: این مجتمع ها در مناطق کمتر برخوردار در حال ساخت است تا فقر آموزشی در این محلات کاهش یابد. شهرداری تهران در این خصوص گزارشات لازم را ارائه دهد تا در جریان جزئیات بیشتر آن قرار بگیریم و اگر قرار بر همراهی شوراست، اقدامات لازم را انجام دهیم.