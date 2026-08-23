فرمانده سپاه امام سجاد(ع): تقابل دشمن با جمهوری اسلامی تمدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته وحدت، نشست هم‌اندیشی سردار حسن صنعت‌کاران، فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با جمعی از علمای اهل سنت استان برگزار شد و طی آن مهم‌ترین مسائل روز کشور، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ابعاد تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، راهبردهای دشمنان برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از جمله تلاش برای براندازی، اعمال تحریم‌ها، تضعیف قدرت بازدارندگی، نفوذ و تحریف اهداف انقلاب اسلامی تشریح شد.

سردار صنعت‌کاران با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: این جنگ صرفاً یک تقابل نظامی میان ایران و آمریکا نبود، بلکه دشمن با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، ابزارهای نوین و فناوری‌های گوناگون وارد میدان شد، اما با هوشیاری، بصیرت مردم و مسئولان به اهداف خود دست پیدا نکرد و نخواهد کرد.

وی افزود: تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف دنبال می‌شود و ماهیتی تمدنی دارد؛ چرا که انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف داشته و مقایسه شرایط کشور پیش و پس از انقلاب، بیانگر تحولات و پیشرفت‌های گسترده است.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با تأکید بر جایگاه علما در جامعه، خاطرنشان کرد: علما و روحانیون در هدایت افکار عمومی، آگاهی‌بخشی، تبیین اهداف دشمن و افزایش بصیرت مردم نقش اثرگذاری دارند.

وی ادامه داد: تبیین درست مسائل و روشنگری در برابر روایت‌سازی‌های دشمن می‌تواند زمینه تقویت انسجام، همبستگی و وحدت ملی را فراهم کند.

سردار صنعت‌کاران در پایان با تأکید بر رویکرد مردمی سپاه گفت: سپاه همواره در کنار مردم بوده و برای عزت، اقتدار، پیشرفت نظام اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی تلاش خواهد کرد.