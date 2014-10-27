چهارمحال و بختیاری هم کد می شود/ تغییر کد استان به 038

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی، تاکنون 27 استان کشور هم کد شده و قرار است از چهارشنبه هفتم آبانماه استان چهارمحال و بختياري نیز هم کد شود.

شرکت مخابرات ایران اجرای طرح هم کدسازي تلفن هاي ثابت را در راستای کاهش هزينه مکالمات اعلام کرده است؛ به نحوی که با اجرای این طرح مکالمات مشترکان براساس دقیقه به جای پالس محاسبه می شود؛ همچنین در صورت ارتباط تلفن ثابت با اپراتورهای موبایل بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافيايي هزينه هر دقيقه مکالمه 625 ريال و در ارتباط با تلفن ثابت دقيقه اي 30 ريال محاسبه مي شود.

حذف کد بين شهري در محدوده استان و همه تماس هاي استاني و سهولت در برقراري تماس تلفني در سراسر استان بدون شماري گيري پيش شماره از ديگر مزاياي اجراي اين طرح عنوان است.

با اجرای یکسان سازی کدهای مخابراتی در چهارمحال و بختیاری، پيش شماره هاي 0381 و 0382 حذف شده و پيش شماره 038 جايگزين آن مي شود.

در اجراي اين طرح در شهرهاي شهرکرد، شهر کيان، فرخشهر، هفشجان، طاقانک، بروجن، فرادنبه، گندمان، بلداجي، شلمزار، گهرو، سامان و بن، عدد 3 به شماره تلفن هاي افزوده و تلفن هاي اين مناطق هشت رقمي مي شود

در شهر لردگان نيز، سه رقم نخست پيش شماره تلفن هاي ثابت حذف شده و چهار رقم 3444 به اين شماره ها افزوده مي شود؛ همچنین در شهر اردل، سه رقم پيش شماره تلفن هاي ثابت منطقه حذف شده و چهار رقم 3434 به آن افزوده مي شود.

اين طرح همچنين درشهر فارسان با حذف سه رقم نخست شماره تلفن ثابت و افزوده شدن 3322 و چلگرد با حذف رقم نخست شماره تلفن ثابت و افزوده شدن دو رقم 33 اجرا مي شود.

به گزارش مهر، با اجرای یکسان سازی کدهای استانی از ساعت 22 چهارشنبه 7 آبان ماه، 190 کد استانی در چهارمحال و بختیاری به یک کد تبدیل می شوند.