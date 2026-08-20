به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شعبانی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از میزبانی این استان در مسابقات ورزشی منطقه‌ای دانش‌آموزان کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار خواهد شد، افزود: رقابت های منطقه ای دانش آموزی در رشته‌های هندبال و بسکتبال با حضور ورزشکاران پنج استان کشورمان برگزار می شود

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: رقابت‌های بخش دانش‌آموزان پسر از ۲۷ تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و بلافاصله پس از آن، استان سمنان از ۳۱ مرداد تا چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ میزبان رقابت‌های بخش دختران خواهد بود.

شعبانی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های برگزیده دانش‌آموزی از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و سمنان در دو رشته پرطرفدار هندبال و بسکتبال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی همچنین گفت: مرحله منطقه‌ای مسابقات ورزشی دانش‌آموزان سراسر کشور با هدف توسعه ورزش دانش‌آموزی، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای گران‌قدر مدارس سراسر ایران، به میزبانی شایسته استان سمنان برگزار می‌شود.