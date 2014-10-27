به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه‌ها با حضور اساتیدی چون بیل نیکولز، حمید نفیسی، ترولس لای، ایتسوشی کاواسه و هدی هانیگمان، به ترتیب با موضوعات «مستند و ذهنیت»، «گرایش‌های نو در سینمای مستند» و «چگونه تاریخ اجتماعی بنویسیم»، «فیلم- مقاله، انسان‌شناسی تصویری» (با نگاهی به سینمای مستند ژاپن) و «چگونه در فیلم مستند مصاحبه کنیم»، از تاریخ 9 تا 12 آذرماه 1393 و در حاشیه برپایی هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در فرهنگستان هنر برگزار می شود.

شرایط متقاضیان شرکت در کارگاه‌های تحقیقاتی- پژوهشی جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، مراحل و نحوه ثبت‌نام روی سایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار گرفته است.

به کلیه هنرپژوهانی که در تمامی کارگاه‌ها حضور فعال داشته و در طول زمان برپایی آن غیبت نداشته باشند، گواهی حضور اعطا می شود.