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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۱

برپایی کارگاه‌های تحقیقاتی در جشنواره «سینماحقیقت»

برپایی کارگاه‌های تحقیقاتی در جشنواره «سینماحقیقت»

کارگاه‌های تحقیقاتی- پژوهشی هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت با حضور اساتید بین المللی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه‌ها با حضور اساتیدی چون بیل نیکولز، حمید نفیسی، ترولس لای، ایتسوشی کاواسه و هدی هانیگمان، به ترتیب با موضوعات «مستند و ذهنیت»، «گرایش‌های نو در سینمای مستند» و «چگونه تاریخ اجتماعی بنویسیم»، «فیلم- مقاله، انسان‌شناسی تصویری» (با نگاهی به سینمای مستند ژاپن) و «چگونه در فیلم مستند مصاحبه کنیم»، از تاریخ 9 تا 12 آذرماه 1393 و در حاشیه برپایی هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در فرهنگستان هنر برگزار می شود.

شرایط متقاضیان شرکت در کارگاه‌های تحقیقاتی- پژوهشی جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، مراحل و نحوه ثبت‌نام روی سایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار گرفته است.

به کلیه هنرپژوهانی که در تمامی کارگاه‌ها حضور فعال داشته و در طول زمان برپایی آن غیبت نداشته باشند، گواهی حضور اعطا می شود.

کد مطلب 2410587

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