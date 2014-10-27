مردم دارالعباده يزد ميزبان دو شهيد گمنام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با دومين روز از ماه عزاي سرور و سالار شهيدان، حضرت امام حسين (ع)، پيكر دو شهيد گمنام دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه شهيد صدوقي يزد شد.

پيكر مطهر اين دو شهيد گمنام امروز با استقبال باشكوه مردم و مسئولان، خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان استان يزد وارد فرودگاه شهيد صدوقي شد.

شركت كنندگان در مراسم استقبال از دو شهيد گمنام، ضمن قرائت فاتحه و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام و شهدا، به قرائت زيارت عاشورا پرداختند.

پيكر مطهر اين شهدا در جزيره مجنون همچنين در شرق دجله به دنبال تفحص ‌هاي صورت گرفته، كشف شده است.

يكي از شهدا كه در عمليات خيبر در جزيره مجنون به شهادت رسيده، بر اساس آزمايشات انجام شده 30 ساله و ديگري كه در عمليات بدر در شرق دجله به شهادت رسيده، 22 ساله تشخيص داده شده ‌اند.

قرار است پيكر پاك اين شهدا در روز پنج ‌شنبه، هشتم آبان ‌ماه مصادف با پنجم محرم از مقابل سپاه سابق مهريز تا دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان مهريز تشييع و در اين مركز علمي به خاك سپرده شود.

پيكر مطهر اين دو شهيد گمنام همچنين در مراسم هاي ويژه اي كه تا چهارشنبه شب در يزد و مهريز برگزار مي شود، حاضر خواهد شد.