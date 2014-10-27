به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مهرکیان باستان شناس پیشکسوت و سرپرست ایرانی گروه باستان شناسی با اعلام این خبر گفت :با سازه های معماری نویافته در کاوش های باستان شناسی کاوش گاه " کل چندار شمی " دیگر این دره باستانی راباید :"مدرسه ی معماری سازه های سنگی خشکه چین بی ملات" دانست .

اوافزود : در این فصل از کاوش که پژوهش های باستانی برشناسایی سازه های معماری در کارگاه های بالا و پایین جاده ی "دلی آب غاز" متمرکز شده است به ساختارهای معماری گسترده ی زیرزمینی دست یافته ایم که با سنگ های بزرگ غیربومی بهره مند از پایداری و استواری بسیار بیشتر از راه دور به این جای گاه باستانی آورده شده است.

مهر کیان افزود:این درحالی است که پیرامون کل چندار را کوه های دژآسایی از سنگ های قواره شده ی طبیعت فراگرفته و سنگ های بومی برای ساخت و ساز دیوارها و سکوهای بزرگ و کوچک استفاده شده است.

به گفته این باستان شناس کشف جدید از هوشمندی و تجربه ی بومیان در چگونگی کاربرد مصالح بوم آورد و یا مقاوم غیربومی پیشرفت شهرسازی درکوه های بختیاری حکایت می کند.

مهرکیان با پیشنهاد ایجاد پارک باستانی در شمی افزود:کاوش گاه باستان شناسی شمی چشم انداز روشنی از اهمیت این جای گاه ارزنده را در پیش روی می گذاردکه تاحدودی عطش سیری ناپذیر اطلاعات درباره ی گذشته ی باستانی این مرز و بوم را فرومی نشاند.

مهرکیان تاکید کرد: پارک باستانی می تواند پاسخ گوی بسیاری از پرسش ها و نیازهای آینده باشد و در صورت ایجاد آن هیات باستان شناسی ناچار به پرکردن سازه های معماری درکاوش ها باستان شناسی که مستلزم هزینه های زیادی است نخواهد بود.

مهرکیان ابراز امیدواری کرد که ایجاد موزه فضای باز با همکاری پژوهشگاه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طراحی و اجرا شود.

به گفته او در صورت ایجاداین موزه دانشجویان معماری، باستان شناسی، هنر و ... و همچنین گردشگران می توانند به راحتی از منطقه باستان شناسی " شمی" دیدن کنند.

این باستان شناسان پیشکسوت برای باز شدن این یادمان ارزنده ی باستان شناسی به روی گردشگران خارجی مقام های استان خوزستان را نیز به همکاری فراخواند.

مهرکیان پیش تر هدف دومین فصل کاوش باستان شناسی در منطقه کل چندار دره شمی ایذه را جستجوی میراث باستانی بختیاری ها اعلام کرده بود.

تفاهم نامه مربوط به این فصل از کاوش را اوایل مهر ماه سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ویتو مسینا سرپرست ایتالیایی گروه باستان شناسی و نماینده مجاز مرکز تحقیقات باستان شناسی و کاوش دانشگاه تورینو ایتالیا امضا کردند.