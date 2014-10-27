به گزارش خبرنگار مهر، قطار 5 ستاره و لوکس گردشگران اروپایی و آمریکایی، صبح روز دوشنبه پس از گذشتن از شهرهای زنجان، اصفهان و فارس وارد تهران شد. زمان رسیدن به تهران توسط این قطار زودتر از زمان پیش بینی شده انجام شد. به همین علت مسئولان میراث فرهنگی استان تهران که پیش بینی ساعت 11 را برای ورود این گردشگران به راه آهن تهران می کردند، غافلگیر شدند. با این حال مدیرکل میراث فرهنگی استان از آنها با اهدای شاخه گل استقبال کرد.

در این میان، ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: 9 قطار دیگر برای سفر به ایران تا سال 2015 رزرو شده است به همین علت 12 هزار نفر برای ورود به ایران به کمک این قطارها ثبت‌نام کرده اند، در این گروه از گردشگران افراد منتسب به شرکت‌های بزرگی توریستی نیز حضور دارند که برنامه ریزی ورود مسافران دیگر به ایران را انجام می‌دهند. همچنین هزینه هر کدام از این گردشگران در ایران 2 هزار دلار است.

او با بیان اینکه تا کنون 9 قطار دیگر برای سفر به ایران تا سال 2015 رزرو شده است گفت: در همین راستا 12 هزار نفر برای ورود به ایران به کمک این قطارها ثبت‌نام کرده اند، در این گروه گردشگران افراد منتسب به شرکت‌های بزرگی توریستی هستند که برنامه ریزی ورود مسافران دیگر به ایران را انجام می‌دهند.

ویلیام یکی از مسافران قطار 5 ستاره گردشگری است که صبح امروز همراه 62 نفر دیگر وارد تهران شد و در زمان ورودش به راه آهن به خبرنگار مهر گفت: ایران بسیار زیباست وقتی وارد استان فارس توانستم به همراه همسرم به یکی از فالوده فروشی های معروف شهر بروم و آنجا فالوده مخصوص این استان را بخورم.

ایران عراق نیست!

الکس ساندر یکی دیگر از گردشگران این قطار اروپایی بیان کرد: ایران بر خلاف آنچه که رسانه های خارجی بیان می کردند، بسیار زیباست ولی ما همیشه فکر می کردیم ایران همان عراق است. چون در حروف انگلیسی نیز با هم مشابه هستند.

وی بیان کرد: قطار گردشگری بسار کلاسیک بود ولی تخت های آن برای ما کوچک است ما در هر کوپه حمامی داریم که آب آن با ذغال سنگ گرم می شود و این برای ما بسیار جالب است.

ساندر ادامه داد: فکر می کردم تنها گردشگران خارجی ایران ما باشیم چون تا قبل از این خبرنگاران ایران خبرهای زیادی از ورود ما به ایران منتشر کردند ولی وقتی به میدان نقش جهان رفتم دیدم غیر از ما از کشورهای مختلفی حتی از سوئیس که هموطن من بود، قبلا از ما به این جا آمده اند و درحال بازدید بودند.

وی علت حضور تعداد زیاد گردشگران خارجی را روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر اعلام کرد و گفت: مدتها بود که درباره ایران و روابطش با آمریکا مطالبی را در تلویزیون و سایتها می خواندم. همین موضوع باعث شد تا بروم و سایت های دیگری غیر از سایت های آمریکایی را نیز ببینم و با ایران بیشتر آشنا شوم. سپس با همراهی یکی از دوستانم که به زبان فارسی نیز مسلط بود، متوجه شدم که ایران یک کشور فرهنگی است و برخی از محدودیت هایی دارد که در کشورهای دیگر نیست. محدودیت حجاب برای زنان یکی از موضوعاتی بود که آن را با همسرم در میان گذاشتم. برای او بسیار جالب بود و گفت که مانند عراق مردم ایران هم حجاب دارند. او پیشنهاد کرد که برای یک بار هم شده به این کشور بیاییم اکنون هر دو از اینکه به ایران آمده ایم خوشحالیم . همسرم نیز یک روسری از زنجان خرید و آن را به سر کرد و وقتی از آن خوشش آمد از شهر شیراز برای خواهرش و دخترم نیز روسری های رنگی خرید تا به عنوان سوغات ببرد.

آشنایی گردشگران خارجی با ناصرالدین شاه

رزتا هم از گردشگران بحرینی ساکن آلمان است که با این گروه همراه شده، او نیز به خبرنگار مهر گفت: تصورم از ایران بسیار متفاوت بود. فکر می کردم ایران سرسبز است. چون عکسهایی که در اینترنت دیده بودم این را می گفت. اما الان متوجه شدم که این طور نیست. البته راهنمای ما می گوید الان فصل سرمای ایران است و مردم با خشکسالی مواجه شده اند. من این را نمی دانستم.

او در حاشیه بازدیدش از کاخ گلستان گفت: این کاخ بسیار بزرگ است. آینه کاری های درون تالارهای آن خیلی زیاد است. من درباره ناصرالدین شاه اطلاعات کمی داشتم. الان توانستم اطلاعات بیشتری درباره این شخصیت به دست بیاورم.

رزتا ادامه داد: پذیرایی از ما در قطار و رستوران های ایران بسیار خوب بود. فقط تخت قطار کوچک است ولی کلاسیک بودن آن برای ما جذاب تر است. یکی از اتفاقاتی که در طول سفر ما را متعجب کرد این بود که در زنجان کباب ترکی دیدم درحالی که همین کباب را در ترکیه نیز می فروشند. من توانستم از زنجان کفش بوقی بخرم. جلوی این کفش یک توپی قرار گرفته و مثل یک بوق است برایم جالب بود. ایرانی ها به آن کفش سنتی می گفتند.

این گروه از گردشگران خارجی که بیشتر آنها مسن هستند، پس از دیدن جاذبه های شهرهای پرگردشگر ایران جای خودشان را به گروه 55 نفره دیگری می دهند. این گروه از گردشگران اروپایی و آمریکایی آنطور که خودشان می گویند توانسته اند از طریق آژانسهای مسافرتی داخل کشورشان با ایران آشنا شوند. ایرانی که در سایت های اینترنتی کشوری سیاه است.

جورج وایت، گردشگر اسپانیایی می گوید: اطلاعات درباره ایران در سایت های خارجی بسیار کم است آنچه که وجود دارد نیز فقط معرفی کننده محدودیت های ایران و تنش های سیاسی آن با کشورهای دیگر است. درحالی که شهر شیراز به تنهایی نشان می دهد که ایران متمدن است.

جیم فریدلندر، مدیر یک شرکت گردشگری در ایالت نیویورک آمریکاست که پس از دیدن کاخ گلستان درباره حوزه فعالیتش گفت: 37 سال در حوزه گردشگری کار می کنم. قبلا اعضای موزه «متروپلیتن» آمریکا را به ایران آورده ام و اکنون به عنوان گردشگری سوار قطار لوکس دانوب شده ام تا شرایط سفر با این قطار و خط آهن ایران را ارزیابی کنم. این سفر برایم جالب بود و فکر می کنم برای دیگران نیز جالب به نظر برسد. ما هتل‌مان را در این سفر همراه مان آورده‌ایم و دیگر احتیاجی نیست در ایران دنبال هتل باشیم.

گردشگران خارجی سوار بر قطار لوکس 5 ستاره هر کدام برنامه جداگانه ای برای دیدن کاخ گلستان، موزه جواهرات و موزه ملی دارند. آنها در قالب گروههای 30 نفره با راهنمای مخصوص به خود، جاذبه های گردشگری تهران را می بینند تا با هم دوباره راهی کشورشان شوند.