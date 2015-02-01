دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران 23 تا 26 بهمن‌ماه برگزار می‌شود. قرار است در این نمایشگاه دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی حضور پیدا کند.



همچنین معاونت گردشگری کشور از از فعالان گردشگری 11 کشور کره جنوبی، هندوستان، ترکیه، سوییس، ونزوئلا، تایلند، چین، ویتنام، تونس، ارمنستان و مالزی و 145 سازمان و فعال گردشگری آنها نیز دعوت کردند.

این درحالی است که به گفته معاون گردشگری، از 5 ماه پیش تاکنون برای 145 سازمان و برد گردشگری دنیا دعوتنامه حضور در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران ارسال شده‌بود.

معاون گردشگری کشور در نشست خبری این نمایشگاه که ظهر روز یکشنبه در ساختمان حج و زیارت برگزار شد، گفت: هیچ انتخابی برای حضور این کشورها نبوده است‌، هرکه آمادگی داشت آمد. بعضی کشورها غرفه رایگان می‌خواستند ولی این درخواست با سیاست‌های نمایشگاه همراه نبود.

وی همچنین در پاسخ به این موضوع که ایران می تواند به برخی از کشورها که هدف جذب گردشگر هستند، سیاست تشویقی ارائه غرفه رایگان را اجرا کند گفت: اختصاص غرفه رایگان به کشورهای شرکت‌کننده امتیازی منسوخ شده در دنیا است. در حال حاضر واگذاری غرفه رایگان دیگر در نمایشگاه‌های دنیا اتفاق نمی‌افتد و فکر نمی‌کنم این راه حل مناسب برای دراز مدت باشد.

در ادامه این نشست، فرهاد امینیان مدیر نمایشگاههای گردشگری نیز درباره هزینه غرفه‌ها برای شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی گفت: زمین غرفه بدون تجهیزات هر متر بین 85 تا 90 هزار تومان و با تجهیزات حدود 100 هزار تومان است. فضای مفید نمایشگاه 11 هزار و 700 متر مربع است که نزدیک به 400 متر آن به بخش خارجی اختصاص یافته است.این غرفه‌ها به شرکت کنندگان خارجی با مبلغی حدود 120 تا 220 یورو فروخته می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه کشورهای شرکت‌کننده در این نمایشگاه چه دستاوردی برای کشور ما خواهند داشت گفت: نمایشگاه ابزار است. در حوزه صنعت گردشگری این ابزار وجود دارد که می‌توانست نباشد، اکنون این ابزار به توسعه فعل و انفعالات گردشگری کمک می‌کند.