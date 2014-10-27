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۵ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۲۶

حسنی:

دو باند قاچاق به همراه 77 کیلو گرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف و منهدم شد

دو باند قاچاق به همراه 77 کیلو گرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف و منهدم شد

اراک-خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از انهدام دو باند قاچاق و کشف 77 کیلو گرم مواد مخدر در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسنی عصردوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملیات انجام شده که منجر به انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر در سطح استان شد، پرداخت و افزود: در این عملیات 63 کیلوگرم حشیش و هفت کیلوگرم هروئین کشف، 10 نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر دستگیر و چهار دستگاه خودرو متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه در طی چهار عملیات در سطح استان در سوم آبان  این مواد مخدر کشف و ضبط شده است، بیان کرد: عملیات اول در شهرستان دلیجان بوده که 63 کیلو گرم حشیش با یک کامیونت در حال حرکت به مقصد تهران بوده که طی عملیاتی یک نفر دستگیر و مواد مخدر کشف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه عملیات دوم در شهرستان اراک بود، اضافه کرد: در این عملیات یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر هروئین متلاشی، چهار نفر قاچاقچی دستگیر و هفت کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

حسنی اظهار کرد: عملیات سوم در شهر اراک بود که یک باند مواد مخدر تریاک متلاشی و مقدار پنج کیلو و نیم تریاک کشف و چهار نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه عملیات چهارم در شهرستان خنداب انجام شد، بیان کرد: در این عملیات هم دو کیلو گرم تریاک و مقداری هروئین کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تصریح کرد: در مجموع چهار دستگاه ماشین، 10 نفر قاچاقچی و مقدار 77 کیلو گرم مواد مخدر کشف و ضبظ شده است.

حسنی میزان کشفیات سال جاری را 2 هزار و 418 کیلو گرم عنوان کرد و افزود: این میزان کشف نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در دستگیری ها 5 درصد رشد داشتیم، گفت: بیشترین کشفیات مواد در تریاک با یک تن و 800 کیلوگرم بوده است.

 

 

 

 

کد مطلب 2411115

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