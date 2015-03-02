کشف محموله ۲.۸ تنی مواد مخدر در شهرستان دليجان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزيزالله ملكی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه محموله مواد مخدر ترياك و هروئين به وزن دو تن و ۸۴۷ كيلوگرم در عمليات ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دليجان کشف شد، گفت: از این مقدار دو تن و ۵۱۶ كيلو گرم ترياك و ۳۳۱ كيلو گرم هروئين كشف شد.

وی با اشاره به اینکه ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دليجان به دنبال انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده از جابجايی يك محموله مواد مخدر از محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع شدند، افزود: روز گذشته كاميون حامل مواد مخدر در ورودی شهرستان دلیجان مشاهده و متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان مركزی با بیان اینکه این میزان مواد مخدر داخل تانكر خودرو جاساز شده بود، اضافه کرد: در بازرسی از اين خودرو مقدار مذکور کشف و ضبط شد.

سردار ملکی با تاکید بر اینکه در اين عمليات قاچاقچی مواد مخدر دستگير و تحقيقات تكميلی از وی ادامه دارد، گفت: از ابتدای سال تا كنون در استان مركزی شش تن و ۷۵ كيلوگرم انواع مواد مخدر كشف شد، كه اين ميزان كشفيات استان در مقايسه با سال گذشته در حدود ۹۵ درصد رشد داشته است.