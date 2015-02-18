عواقب مصرف مواد مخدر از دوران کودکی باید آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شکر الله حسن بیگی ظهر چهار شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی بر آموزش این مهم به ویژه از دوران ابتدایی تاکید کرد و گفت: این مهم باید از مدارس و دانش آموزان ابتدایی آغاز شده و در مقاطع تحصیلی دیگر نیز به آن تاکید شود.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان امروز آینده سازان ایران اسلامی هستند بیان کرد:باید وقت بیشتری را برای آموزش و آگاه سازی این عزیزان بگذاریم و با آگاه سازی آسیب ها و خطراتی که متوجه آنها است را از آنان دور کنیم.

حسن بیگی در بخش دیگری از سخنانش به وظایف والدین در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: خانواده های نیز باید آگاهی خود را در خصوص آسیب های اجتماعی، راهکارهای مقابله ای و برخورد صحیح با فرزندان افزایش دهند.

سرپرست استانداری مرکزی با بیان اینکه اقدامات اجتماع محور مهمترین و بهترین راه برای مهار اعتیاد است بیان کرد: در راستای مبارزه با موادمخدر اقدامات مقابله ای به تنهایی کار ساز نیستند و باید در این زمینه مسایل مربوط به امور پیشگیری مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان های بزرگ صنعتی کشور است، اضافه کرد: تعداد زیادی کارگر نیز در این استان وجود دارند به همین دلیل آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه به جامعه کارگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مقام ارشد استان ادامه داد: واحد های صنعتی و تولیدی باید به این مهم توجه کرده و برنامه ریزی های لازم و مناسب را برای قشر کارگر و دوری آنان از ازان معضل فراهم انجام دهند.

در ادامه این نشیت محمد بهاروند، فرماندار شهرستان ساوه نیز در سخنانی به ارایه گزارشی از فعالیت های انجام شده در این زمینه در شهرستان ساوه اشاره کرد و گفت: هماهنگی لازم بین دستگاه ها و نهادهای مختلف این شهرستان سبب انجام اقدامات موثری در زمینه مبارزه با موادمخدر در ساوه شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان کشفیات موادمخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد و دستگیری معتادان ۹۳ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: کشف موادمخدر از نوع تریاک در شهرستان ساوه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد کاهش یافته اما کشف موادمخدر صنعتی با افزایش همراه بوده است.

مشکلات و مسایل اقتصادی از عوامل گرایش به مواد مخدر است

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی نیز در این به ارایه گزارشی از وضعیت بانوان استان در این زمینه پرداخت و گفت: گرایش زنان به اعتیاد و مصرف موادمخدر صنعتی نسبت به گذشته رو به افزایش است.

زهرا فرجی با اشاره به اینکه بیشتر زنان معتاد علت گرایش به مصرف موادمخدر را مسائل اقتصادی، مشکلات مالی، داشتن سرپرست بد و سرپرست خانوار بودن می دانند، اضافه کرد: مراقبت از فرزندان زنان معتاد، یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی در ادامه بر اشتغال زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تاکید کرد و گفت: این مهم باید مورد توجه جدی مسوولان قرار گیرد.

گفتنی است، در این نشست از محل مرحله دوم اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدر، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال به اداره کل بهزیستی استان مرکزی، ۶۰۰ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۳۰۰ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی ساوه و ۲۴۰ میلیون ریال به آموزش و پرورش استان مرکزی اختصاص یافت.

لازم به ذکر است مقرر شد دستگاه های اجرایی عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی برنامه های سال ۹۴ خود را در امر مبارزه با این معضل تدوین و در آخرین نشست سال ۹۳ که اسفندماه برگزار می شود ارائه دهند