پروژه ای که قرار است ترافیک ورامین را کاهش دهد/ ورامین در زمره 36 شهر پرجمعیت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین از جمله شهرهایی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به تهران، شاهد مهاجرت بی رویه مردم از سراسر کشور به این منطقه بوده به طوری که هم اکنون ورامین در زمره ۳۶ شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر کشور قرار دارد.

طی سالهای گذشته جمعیت ورامین با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شده و این مسئله سبب شده تا در مناطقی که تا چند سال پیش خبر از ساخت و ساز نبود، هم اکنون به محلی برای سرمایه گذاری فعالان مسکن بدل شود.

در این میان با ورود جمعیت به شهرستان ورامین، میزان تردد خودروها در این منطقه به شدت افزایش پیدا کرده، در حالیکه وضعیت خیابان ها و میادین شهر ورامین همچنان تغییری نداشته و مانند چند سال گذشته باقی مانده و همین موضوع مشکل ترافیک را در این شهر بوجود آورده است.

پروژه ای که قرار است ترافیک ورودی ورامین را کاهش دهد

مسئولان شهری و راهنمایی و رانندگی ورامین تلاش دارند در کوتاه مدت با بهره گیری از چراغ های راهنمایی و رانندگی، وضعیت عبور و مرور در شهر را سامان دهند که نصب و راه اندازی بیش از سه چراغ قرمز در میدان ولیعصر، بلوار رسالت و خیابان دولت در شهری که هیچگاه چراغ قرمز نداشته، طی کمتر از چند ماه نشان دهنده این موضوع است اما مسئولان شهری ورامین پروژه ای را آغاز کرده اند که به گفته آنان می تواند به میزان قابل توجهی، ترافیک ورودی در شهر ورامین را کاهش دهد اگرچه برخی همچنان اعتقاد دارند که این پروژه نیز نمی تواند مشکلات ترافیک ورامین را سامان دهد.

در این زمینه علی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی شهرداری برای کاهش بار ترافیک شهری در ورامین اظهار داشت: شهرداری ورامین به کمک مهندسین خود و با مشورت از کارشناسان شهری تلاش دارد تا با بهره گیری از امکانات موجود، وضعیت ترافیک را در سطح شهر سامان دهد.

هزینه ۴۵ میلیارد ریالی شهرداری برای پروژه کمربندی جنوبی

شهردار ورامین با تشریح وضعیت کمربند جنوبی ورامین افزود: کمربند جنوبی ورامین از جمله پروژه هایی است که به همین منظور از چندین سال گذشته و با هدف کاهش بار ترافیکی سطح شهر ورامین توسط شهرداری کلید خورد.

وی ادامه داد: عملیات عمرانی این پروژه هفت کیلومتری از زمان شهردار گذشته تا کنون آغاز شده و مسیر این کمربندی به صورت رفت و برگشت خواهد بود که از اول جاده قاسم آباد آغاز و به انتهای عمروآباد ورامین ختم می شود.

حیدریان با اشاره به هزینه ۴۵ میلیاردی برای احداث کمربندی جنوبی تاکنون اضافه کرد: تاکنون بیش از ۵/۴ میلیارد تومان برای احداث کمربندی جنوبی ورامین هزینه شده که بیش از ۵/۲ میلیارد تومان در بخش آسفالت ریزی و بیش از ۲ میلیارد تومان در بخش زیر سازی هزینه گردیده است.

درخواست شهرداری برای اختصاص پنج میلیارد تومان برای تکمیل پروژه

این مسئول اضافه کرد: شهرداری ورامین برای تملک دارایی زمین هایی که در محدوده این پروژه قرار دارد به بیش از پنج میلیارد تومان نیازمند است که درخواست این موضوع به شورای شهر ورامین منعکس شده که امیدواریم مصوب شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان افتتاح این پروژه نیز بیان داشت: زمان افتتاح این پروژه به دلیل اینکه باید با مالکین زمین هایی که در مسیر این کمربندی قرار دارند، توافق صورت بگیرد هنوز به طور دقیق مشخص نیست اما تلاش داریم هر چه سریعتر آن را به مرحله بهره برداری برسانیم.

این مسئول بیان داشت: یکی از اولویت های مهم شهرداری در سال جاری، باز کردن گره های کور است که هشت میلیارد و دویست میلیون تومان جهت بازگشایی ها توافق صورت گرفته که از جمله این بازگشایی ها، خیابان ۱۶ متری شهیدان احمدی پور بوده که نقشه آن را تهیه و در حال ارسال به شورا است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اولویت های شهرداری در سال جاری اظهار داشت: پیگیری و حل مشکلات مناطق محروم از اولویت های شهرداری است که در این زمینه تمهیدات و برنامه های خاصی اندیشیده شده که به طور مثال مشکل فاضلاب خیابان شهید صیفی در شهرک مدرس را با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان برطرف کرده و در مناطقی مانند گل تپه، کاظم آباد، کهریزک، روغن کشی پیاده روسازی انجام شده است.