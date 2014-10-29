به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای رزمی در استان بوشهر علاقمندان بسیار زیادی دارد و در مواردی حتی چندین سبک از یک ورزش رزمی چون ووشو، کاراته، کونگ فو در این استان مشغول به فعالیت هستند.

یکی از قدیمی ترین ورزش ها یا بهتر بگویم هنرهای رزمی در استان بوشهر، هنر رزمی کونگ فو است که از پیشینه زیادی به نسبت دیگر ورزش های رزمی در بیشتر نقاط استان بوشهر برخوردار است.

چند سالی است که سبک کونگ فو گرات سان که زیرمجموعه هنر رزمی کونگ فو است فعالیت خود را با شتاب زیادی در استان بوشهر آغاز کرده است.

این سبک توانسته است با همت بلند و تلاش فراوان نماینده و دبیر سبک در استان بوشهر در نقاط مختلف این استان شعبه های خود را فعال و جوانان زیادی را به این سبک رزمی علاقمند سازد.

به همین منظور نمایندگی این سبک در استان بوشهر اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سبک کونگ فو گرات سان در شهرستان گناوه کرد و توانست این مسابقات را در ساحل گناوه با حضور بیش از سه هزار تماشاگر و با کمیت و کیفیت بسیار خوب برگزار کند.

فعالیت کونگ فو گرات سان به صورت فعال در 18استان

رئیس سبک کونگ فو گرات سان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات سبک کونگ فو گرات سان قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان گناوه، اظهار داشت: واقعا این مسابقات به صورت بسیار جذاب، کامل، تکمیل شده در حد حرفه ای و مسابقات آسیایی برگزار شد.

اسماعیل دهقانی گفت: رینگ استاندارد، جمعیت تماشگر بسیار خوب، نظم عالی و بازیکنان خیلی خوب از مشخصه های بارز و بسیار خوب این مسابقات است.

وی در پاسخ به پرسش مهر در زمینه کیفیت این مسابقات ادامه داد: کیفیت بازی های این دوره از مسابقات بالا و می توانم به جرات بگویم که در حد مسابقات آسیایی است و داوران این مسابقات نیز بسیار خوب بودند که دارای مدارک عالی در قضاوت هستند.

دهقانی اضافه کرد: در این دوره ما حتی کوچکترین اعتراضی به داوری نداشتیم و آسیب های بسیار جزئی در مسابقات داشتیم؛ در مسابقات ملی احتمال تلفات وجود دارد ولی در این مسابقات به حدی داوری جالب بود که نگذاشتند کوچکترین مشکلی در این زمینه پیش بیاید.

وی در پاسخ به پرسش مهر در زمینه تعداد نمایندگان سبک کونگ فو گرات سان در کل کشور بیان کرد: در کل کشور ما تعداد 18 نماینده سبک کونگ فو گرات سان به صورت فعال در 18استان داریم و تقریبا در چهار، پنج استان نیز به صورت نیمه فعال در حال فعالیت هستند.

بوشهر فعال ترین نمایندگی کونگ فو گرات سان/ این سبک برگرفته از طبیعت ایران است

دهقانی با اشاره به نمایندگی های برون مرزی این سبک ابراز داشت: سبک ما در گرجستان، ترکیه، ارمنستان، سوریه، لبنان در زمانی که خودم در خارج از کشور فعالیت داشتم و در حال حاضر نیز در کشورهای آلمان و سوئد نمایندگی دارد.

وی با اشاره به فعال ترین نمایندگی این سبک در کشور عنوان کرد: نمایندگان کونگ فو گرات سان در کل کشور فعال هستند اما اگر ما بخواهیم به آنها نمره دهیم می توانیم نمره 20 را به استان بوشهر و نمره 19 را به استان قم بدهیم.

دهقانی در پاسخ به پرسش مهر در زمینه اصالت سبک کونگ فو گرات سان تصریح کرد: سبک گرات سان یکی از شاخه های کونگ فو است ولی اصالتا ایرانی الاصل است و مبدع این سبک نیز خود من هستم که در سال 79 آن را پایه گذاری کردیم و نحوه کار و اسامی تکنیک های این سبک برگرفته از طبیعت ایران است.

وی ادامه داد: ما سعی کردیم با این هنر رزمی طبیعت ایران را به جهانیان معرفی کنیم و اسامی تکنیک ها، رده بندی، اساتید و اسامی مبارزات ما همگی برگرفته از طبیعت ایران است.

گرات‌سان نام قله‌ای در خوزستان است/ انتخاب نام به یاد شهدای دفاع مقدس

دهقانی در تشریح واژه گرات سان افزود: واژه گرات سان نام قله ای در استان خوزستان است که ما خاص 8 سال دفاع مقدس و به یاد شهدای بزرگی که در این استان جان دادند تا ما امروز سالم باشیم و در امنیت کامل مسابقات برگزار و تماشا کنیم، نام این قله را به عنوان نام سبک گذاشتیم.

وی در پاسخ به پرسش مهر در زمینه برنامه های این سبک تا پایان سال جاری متذکر شد: به امید خدا در استان بوشهر استاژ فرم تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد و برنامه ریزی آن نیز انجام شده و نامه هایی بدین منظور در دست آماده سازی برای ارسال به فدراسیون داریم و بازیکنانی که در این مسابقات اول و دوم می شوند را برای حضور در تیم ملی دعوت می کنیم.

رییس سبک کونگ فو گرات سان ایران در پایان گفت: نفرات اول و برترین های آنها را در مسابقات درون اردویی انتخاب و نفرات اول را به عنوان دسته یک و دوم را به عنوان دسته دو به عنوان تیم منتخب کونگ فو گرات سان به فدراسیون معرفی می کنیم.

سبک کونگ فو گرات سان در استان بوشهر توسعه می‌یابد

رییس هیئت کونگ فو استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور سبک کونگ فو گرات سان به میزبانی گناوه برگزار شد که کیفیت مسابقات بسیار خوب و واقعا در شان کونگ فو شهرستان گناوه و استان بوشهر بود.

بهروز بهروزی گفت: گناوه استعدادها و ظرفیت های بسیار زیادی در زمینه هنر رزمی دارد که سبک کونگ فو گرات سان توانست با همدلی و همکاری مسئولان شهرستان گناوه اعم از فرماندار، شهردار، اداره ورزش وجوانان، سپاه پاسداران و ... مسابقات قهرمانی کشور را در سطحی بسیار خوب در شهرستان گناوه و به میزبانی شهر گناوه برگزار کند.

وی در پاسخ به مهر با اشاره به برنامه‌های آینده هیئت کونگ فو استان بوشهر اضافه کرد: ما در طول سال برنامه های مختلفی را داریم که در تقویم فرهنگی ورزشی ما نیز نوشته می شود.

بهروزی در ادامه با اشاره به این برنامه ها تاکید کرد: مسابقات سبکی، مسابقات قهرمانی استان، شرکت در مسابقات سبکی و فدراسیونی خارج از استان که تا به حال چندین مورد از آنها اجرا شده است از جمله این برنامه های فرهنگی ورزشی است.

رئیس هیئت کونگ فو استان بوشهر در پایان گفت: دوره‌های مختلف آموزش مربیگری، داوری، استاژ و برنامه های فرهنگی متعدد در طول سال را به مرحله اجرا در می آوریم که تا پایان سال نیز چند برنامه به صورت منظم در دستور کار خود داریم.

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گزارش: حسین غلامی