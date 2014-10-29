کشاورزی اردبیل محور توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کربلائی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای تحقیقات جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: بخش کشاورزی محور توسعه این منطقه بوده و با توجه به اینکه اردبیل قطب کشاورزی کشور است از مولفه های اصلی رشد و توسعه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه توسعه این بخش و حوزه کشاورزی بدون تحقیقات معنا و مفهومی ندارد، ادامه داد: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری، توسعه کشاورزی در این استان و حرکت در راستای آن باید همراه با تکنولوژی و بر پایه دانش بنیان باشد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به نقش تحول آفرین دانش، تکنولوژی و تحقیقات در تولید و اقتصاد و دیگر بخش های جامعه تاکید کرد: ارتباط سازنده تحقیقات، آموزش و ترویج با علم روز تقویت شود.

وی تصریح کرد: باید در مقابل افکار عمومی با استفاده از تمامی امکانات و ابزار اطلاع رسانی آنچنان به تنویر و روشنی بپردازیم تا جایی که خود کشاورز با یقین و باور منطقی نتایج تحقیقاتی را که آموزشگران و مروجان تعلیم و ترویج می کنند، بدون هیچ وقفه ای در مزرعه بکار گیرد.

کربلائی همچنین با اشاره به اهداف شورای تحقیقات کشاورزی در این استان یادآور شد: تصویب طرحهای تحقیقاتی - آموزشی و انسجام بخشی بین ترویج از اهداف شورا تحقیقات کشاورزی است.

وی تولید مقالات علمی بر مبنای دانش بنیان در حوزه کشاورزی را از جهت گیری های علمی این شورا برشمرد و بر لزوم توسعه برنامه های ترویجی و آموزشی مبتنی بر علم در حوزه های مختلف کشاورزی تاکید کرد.

رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی جهادکشاورزی استان اردبیل نیز با اشاره به نقش اساسی اطلاع رسانی در تقویت بنیان مجموعه های اجرایی و تقویت ارتباطات دو سویه افکار عمومی و سازمان گفت: امروزه روابط عمومی با اقبال جهانی روبروست و باید متولیان این عرصه با علم و دانش روز ارتباطات را مدیریت کرده تا ضمن تنویر افکار عمومی خدمات بخش های مختلف سازمان را به مخاطبان بدون درنگ اطلاع رسانی کنند.

جاوید صحرائی با تاکید بر ضرورت تبیین جایگاه علمی زمینه های تحقیقاتی، ترویجی و آموزش عنوان کرد: در تمامی زمینه ها بویژه در مورد تحقیقات باید اطلاع رسانی بموقع و به صورت جامع و کامل صورت بگیرد تا نتیج حاصله در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.