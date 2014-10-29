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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

حسن عباسی مستند «ژست» را نقد می‌کند

حسن عباسی مستند «ژست» را نقد می‌کند

در بیستمین نشست فیلمسازان جوان سینمای انقلاب، با حضور حسن عباسی به اکران و بررسی مستند «ژست» پرداخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «ژست» به کارگردانی محمدسجاد نجفی، نقدی بر ژست هایی است که مردم دچارش شده اند و با حقیقت ما جور نیست.

این مستند 54 دقیقه ای در بخش مسابقه چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار به نمایش درآمد و در بخش نقد درون گفتمانی از نظر داوران شایسته دریافت لوح افتخار تشخیص داده شد.

در این نشست علاوه بر حسن عباسی جمعی از فیلمسازان جوان، اکران کنندگان و مخاطبان جشنواره عمار نیز حضور دارند و حضور در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.

این نشست فردا پنجشنبه 8 آبان از ساعت 15 در محل حسینیه هنر به آدرس تهران، خیابان 16 آذر، رو به‌روی خیابان پورسینا، پلاک 60 برگزار می شود.

کد مطلب 2412473
عطیه موذن

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