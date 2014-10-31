سه شهید گمنام دفاع مقدس و دو شهید مدافع حرم در قم تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع شهدا بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شد و آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بر پیکر این شهدا نماز خواند و سپس تابوت شهیدان بر روی دستان مردم ولایتمدار و انقلابی شهر مقدس قم تشییع شد.

حجت الاسلام والسملین سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم، پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان قم، بسیجیان، طلاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند و یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس به خصوص شهدای گمنام را گرامی داشتند.

مراسم وداع با شهدا نیز عصر پنج شنبه با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان قم و همچنین در جمع عزادارن هیئت خادم الرضا (ع) در مجموعه ورزشی شهید حیدریان و با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود.

قرار است دو تن از شهدای گمنامی که امروز بر روی دستان مردم شهر مقدس قم فردا در موسسه علمی دارالحدیث قم و نیز یک تن از شهدا نیز در اداره کل اطلاعات استان قم خاکسپاری شوند.

تشییع کنندگان در این مراسم شهدای مدافع حرم حسینی را ادامه دهندگان راه شهدای سالهای دفاع مقدس دانستند و برای پیروزی و سربلندی همه رزمندگان سپاه اسلام دعا کردند.

در پایان این مراسم نیز حضار نسبت به اسیدپاشی اصفهان و توطئه دشمنان در خصوص ارتباط دادن این موضوع به آمران به معروف و نهی از منکر اعتراض کرده و بر ادامه مسیر امر به معروف و نهی از منکر همگانی تاکید کردند.