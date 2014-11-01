70 روحانی مبلغ در مراسم های سوگواری مدارس خراسان شمالی فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا اظهار داشت: در ماه محرم امسال ۲۰ گفتمان دینی با موضوع بصیرت دینی و عبرت های عاشورایی در مدارس شاخص شهرستان های مختلف استان خراسان شمالی برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری گفتمان های دینی در مدارس و دانشگاه های استان، از اجرای ۱۶۰ گفتمان دینی در این اماکن از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: از این تعداد ۷۰ گفتمان در سطح دانشگاه ها و ۹۰ گفتمان نیز در مدارس و آموزشگاه های این استان برگزار شده است.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا گفتمان های مزبور در موضوعات حجاب و عفاف، مهارت های زندگی، آسیب های اجتماعی، دین و زندگی، رسانه ها و ماهواره و جنگ نرم برگزار شده اند.

وی در مورد دیگر فعالیت های نهاد تبلیغات اسلامی در مدارس استان خراسان شمالی همزمان با ماه محرم از اعزام ۷۰ مبلغ روحانی به مدارس این استان خبر داد و افزود: همزمان با ماه محرم امسال ۷۰ روحانی مبلغ در سوگواری ها و گفتمان های دینی مدارس این استان مشارکت دارند.

دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به این که اعزام این مبلغان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و بر اساس نیازسنجی انجام شده صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: ترویج و تبیین فرهنگ و فلسفه عاشورا و قیام امام حسین(ع)، شناساندن مکتب ائمه اطهار(ع) به دانش آموزان، اقامه نمازهای جماعت، آموزش احکام و مسائل شرعی، برگزاری گفتمان های دینی با موضوع عاشورا و ... از جمله فعالیت های تبلیغی روحانیان مبلغ اعزامی به مدارس این استان به شمار می روند.

حجت الاسلام با تأکید بر بهره گیری بیشتر از ظرفیت ماه محرم، اظهار داشت: در ماه محرم آمادگی جوانان و نوجوانان برای آموزش مبانی دینی و فراگیری فرامین اسلامی و اعتقادی افزایش می یابد و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

وی هدف از اعزام روحانیان مبلغ به مدارس خراسان شمالی را نیز استفاده از این ظرفیت به منظور ترویج معارف اسلامی و پاسخگویی به سؤالات دینی دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: اعزام این مبلغان به مدارس در حالی صورت گرفته که در ماه محرم امسال ۸۵۰ روحانی مبلغ نیز به مساجد و هیئات مذهبی شهری و روستایی شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی اعزام شده اند.

حجت الاسلام روحانی نیا با اشاره به این که در ماه محرم امسال مراسم های سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در هزار و ۱۲۰ باب مسجد و حسینیه و هزار و ۱۶۰ هیأت مذهبی خراسان شمالی برگزار می شود، تصریح کرد: برگزاری این برنامه ها از سوی ۸۵۰ روحانی مبلغ و نیز ۸۳۰ مداح و ذاکر اهل بیت(ع) هدایت و مدیریت می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اجرای سوگواری شهادت امام حسین(ع)، برگزاری گفتمان های دینی در مدارس و دانشگاه ها با موضوعات سبک زندگی حسینی، سبک عزاداری حسینی و قیام حسینی، راه اندازی ایستگاه های پاسخ گویی به شبهات فکری و اعتقادی و سؤالات دینی، حلقه های بصیرتی و معرفتی برای اعضای هیأت های مذهبی، برگزاری قرائت زیارت عاشورا در مساجد، برگزاری جلسات تفسیر قرآن و ... را برخی از برنامه های این نهاد در ماه محرم امسال برشمرد.

گفتنی است، در خراسان شمالی در سال تحصیلی جاری در مجموع هزار و ۵۰۰ طلبه خواهر و برادر در ۱۵ حوزه علمیه شهرستان های مختلف این استان در سطوح یک، دو و سه به تحصیل علوم دینی مشغول هستند.

همچنین امسال افزون بر ۴۰ هزار دانشجوی دختر و پسر در ۳۷ مرکز آموزش عالی و حدود ۱۶۸ هزار دانش آموز نیز در دو هزار مدرسه استان خراسان شمالی مشغول تحصیل هستند.