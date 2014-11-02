آیا تحصیلات بیشتر به باورهای دینی کمتر منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، اوایل ماه اکتبر (ماه پیش) داعش مقررات سختی برای مدارس زیر کنترل خود وضع کرد. تاریخ، ادبیات، و موسیقی در این مدارس کنار گذاشته شدند و تئوری تکامل به طور کل ممنوع شد. این شاید جدیدترین تحرک در جهان در زمینه تاثیر آموزش و مذهب بر یکدیگر باشد. با این حال مدارس مذهبی هنوز به عنوان منبع اصلی آموزش در سراسر جهان فعال هستند و با تمام تلاش خود بر آموزش تاکید دارند.

تحقیقی که به تازگی از سوی دفتر ملی مطالعات اقتصادی و توسط ناسی موکان و لوییزا پوگورلوا انجام شده ممکن است بهانه مناسبی به دست متعصبان ضدآموزش دهد. در این تحقیق نشان داده می‌شود که اصلاحات درسی در اروپای دهه 1960 و 70 موجب شد تا نسلی ایجاد شود که کمتر باورهای خیلی شدید مذهبی دارند یا وارد خدمات دینی می‌شوند. گفته شده افزوده شدن یک سال تحصیلی به مدارس اروپا حتی موجب شد تا در شمار افرادی که هفته‌ای یک بار به کلیسا می‌روند 10 درصد کاهش پیدا شود.

با این حال در مناطقی هم مشاهده می شود که حجم وسیع تغییر در آموزش و بالا رفتن سطح آن تغییری در باورهای مذهبی ایجاد نکرده است. در دهه 1970 تنها 40 درصد کودکان سراسر جهان وارد دوره متوسطه تحصیلی می‌شدند. چهار دهه بعد این میزان به 73 درصد افزایش یافته است. در ملت های در حال رشد، این افزایش کاملا قابل توجه بوده است. در صحرای آفریقا ثبت نام برای دوره متوسطه از 13 درصد به 41 درصد رسیده است. در پاکستان به طور متوسط هر فرد پنج سال در مدرسه تحصیل کرده است در حالی که این میزان در سال 1960 تنها یک سال بود. در نیجریه این میزان اکنون 7.5 سال است که قبلا 2.4 سال بود. (میزان تحصیلات متوسط برای آمریکاییان 13 سال است). اگر تحقیق انجام شده توسط این دو محقق به طور کل تمامی جهان را مورد بررسی قرار می داد، نتیجه حاصل شده این بود که رشد وسیع در آموزش در سراسر جهان به کاهش باورهای مذهبی منجر نشده است.

در واقع شواهد موجود از واقعیت های متفاوتی خبر می‌دهند. بر مبنای جدیدترین تحقیقات جهانی، در 24 کشور از 42 کشور بررسی شده، مردم بیشتری اعتقاد داشتند که مذهب در زندگی شان نقش مهمی دارد. در چهار کشور میزان باورها تغییری نداشت و تنها در 14 کشور این باورها با اندک تغییری روبه رو شده اند. در کشورهایی که این باور کاهش یافته نقطه شروع متفاوتی وجود داشت. در آمریکا 56 درصد مردم در دهه 1990 بر این باور بودند و اکنون این میزان به 40 درصد رسیده است. در حالی که در عراق این میزان در دهه 1990 معادل 94 درصد بود و اکنون به 85 درصد کاهش یافته است. در واقع با بررسی تمامی این مطالب باید گفت جهان امروز خدامدارتر شده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد مردم از هر دینی، بیشتر به مراکز مذهبی شان شامل کلیسا، مسجد یا دیگر مراکز مذهبی می روند. از 42 کشور مورد بررسی مردم 22 کشور که اعلام کرده بودند حداقل هفته ای یک بار وقتشان را صرف رفتن به مراکز مذهبی می‌کنند افزایش یافته، دو کشور در همان سطح قبلی باقی مانده و تنها در 18 کشور این مقدار کاهش یافته است.

این خبرگزاری معتبر اضافه می کند: بنابر این ضرورتی ندارد تا بخواهیم سطح تحصیلات را با مذهب مقایسه کنیم به ویژه این که برخی از کودکانی که راهی مدرسه می‌شوند ممکن است حتی چیزی در این مدارس نیاموزند جز این که از بیسوادی نجات پیدا کنند. به این ترتیب درک این رابطه دشوار است و نمی توان گفت تحصیلات می‌تواند چنین تغییری در باروهای انسان‌ها ایجاد کند.

مترجم: رویا دیانت