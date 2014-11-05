مستند برگزیده جشنواره برلین در «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند رئالیستی و شاعرانه که با ساختاری متفاوت زندگی را روایت می کند، برای نخستین بار در سال 2014 در جشنواره برلین به نمایش درآمد و توانست نشان افتخار این جشنواره معتبر را به خود اختصاص دهد به طوری که هیات داوران جشنواره برلین در بیانیه ای پیرامون این فیلم توضیح داده است: قدرت شاعرانه تصویر و تجربه حسی فوق العاده ای که در فیلم مستند «مه» به تصویر کشیده شده، به شدت داوران را تحت تاثیر قرار داده است.

گرون مایر منتقد آلمانی هم درباره این مستند می‌گوید: در مستند «مه» دوربین به مثابه چشم ما عمل می کند و از دریچه آن، به زیبایی های خلقت پی می‏ بریم.

این فیلم در جشنواره‌های ویزیون دورئل (سوئیس)، مونیخ و کارلسروهه (آلمان) نیز به نمایش درآمده و در بخش مرور «جشنواره ویزیون دورئل» جشنواره سینماحقیقت روی پرده خواهد رفت.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه سال جاری، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» برگرفته از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.