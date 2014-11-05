بیانیه نظام پزشکی تهران در اجرای کتاب تعرفه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ بیانیه ای را در راستای اجرای گام سوم از برنامه تحول نظام سلامت صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

سال 1393 با ابلاغ سیاستهای کلان سلامت از سوی مقام معظم رهبری و آغاز طرح تحول نظام سلامت با حمایت خاص رئیس محترم جمهور و دولت محترم، ابتکار و پشتکار وزیر محترم بهداشت و همکارانشان و همدلی و تفاهم کم نظیر نهادهای متولی سلامت، نقطه عطفی در تاریخ پزشکی ایران اسلامی بشمار می آید که نوید بخش جبران کاستی های دیرین و ساماندهی نظام سلامت است.

این طرح که با هدف ارتقا کیفیت خدمات سلامت، افزایش رضایت مردم و جامعه پزشکی از ابتدای سال جاری آغاز شده، در سومین گام با مشارکت گسترده جامعه پزشکی به ویژه فعالان و صاحب نظران بخش خصوصی و انجمن های تخصصی، همکاری نهادهای مسئول در نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سازمان های بیمه گر، سازمان نظام پزشکی و حمایت دولت محترم، در پی بازنگری، تصویب و ابلاغ کتاب تعرفه سلامت وارد مرحله سرنوشت سازی شده است. به طوری که از یک سو واقعی کردن تعرفه های خدمات پزشکی و از سوی دیگر نظارت دقیق بر اجرای تعرفه های جدید و مقابله با تعرفه های نامتعارف را پیگیری می کند.

صیانت از حقوق جدایی ناپذیر جامعه پزشکی و مردم، در گرو اجرای دقیق کتاب تعرفه سلامت است

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ به نمایندگی از جامعه پزشکی پایتخت ایران اسلامی، در آستانه اجرای مرحله سوم از طرح تحول سلامت از پانزدهم آبان ماه، صیانت از حقوق جدایی ناپذیر جامعه پزشکی و مردم را در گرو اجرای دقیق کتاب جدید ارزش های نسبی خدمات سلامت می داند و ضمن قدردانی و حمایت از اهتمام ویژه وزیر بهداشت و دولت برای تدارک این گام از طرح، در چارچوب وظایف قانونی خود برای مشارکت در این امر خطیر اعلام آمادگی می کند.

مشارکت و اهتمام ویژه جامعه پزشکی در امر نظارت بر حسن اجرای تعرفه های جدید و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی، راهبرد اصلی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در اجرای این مرحله از طرح تحول نظام سلامت به شمار می آید و در این راستا از تمامی ظرفیت های قانونی خود بهره خواهد جست.

در حالی که اجرای گام سوم طرح تحول سلامت با ایام سوگواری سالار شهیدان مقارن شده، سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با الهام از آموزه های نهضت حسینی، با وزیر محترم بهداشت که تعرفه های غیرمتعارف را مستوجب محرومیت از حق طبابت به شمار آورده، همگام خواهد بود.

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ اصلاح تعرفه های خدمات سلامت با هدف ارتقاء کیفیت خدمات را از مصادیق امر به معروف می داند ضمن این که مقابله با تعرفه های غیر متعارف را نیز از مصادیق نهی از منکر در حوزه سلامت به شمار می آورد و آحاد مردم و جامعه پزشکی را به همکاری در اجرای این طرح دعوت می کند.

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ همچنین پذیرای دیدگاه های جامعه پزشکی در جهت اصلاحات مداوم و رفع اشکالات احتمالی کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سلامت بوده و امیدوار است در سایه مشارکت، همدلی و همگامی آحاد هم میهنان عزیز، جامعه پزشکی و نهاد های متولی سلامت به ویژه سازمان های بیمه گر، اجرای این گام از طرح تحول نطام سلامت در آینده نزدیک، ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی و جلب رضایت مردم و جامعه پزشکی را به ارمغان آورد.