400 میلیارد ریال به پروژه های عمران روستایی استان بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارعی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمران روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون کارهای خوبی در روستاهای سطح استان صورت گرفته که تحول خوبی ایجاد شده است.

وی افزود: در حال حاضر 400 روستای بالای 20 خانوار در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 391 روستا دارای طرح هادی مصوب هستند و اجرای طرح هادی در 9 روستای دیگر استان در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

زارعی ادامه داد: در سال جاری 400 میلیارد ریال به پروژه‌های عمران روستایی استان بوشهر از محل اعتبارات استانی و ملی اختصاص داده شده که تاکنون 50 درصد آن تخصیص خورده است.

وی با بیان اینکه این مبلغ در 200 روستای استان هزینه خواهد شد تصریح کرد: در این روستاها پروژه‌های عمرانی از جمله بهسازی معابر، اجرای پل، سیل بند، کانال دفع آب‌های سطحی، پارک‌های محله‌ای، ساماندهی میادین و مراکز محله‌ای و اجرای یادمان‌ها انجام خواهد شد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز زمین چمن مصنوعی در 53 روستای استان بوشهر در دست اجرا است که هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی 50 درصدی هستند و تلاش می شود تا دهه فجر به بهره برداری برسند.