به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپانلو به عنوان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین معرفی شد و فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.

پیش از این، مسعود نفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین بود.