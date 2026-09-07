به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپانلو به عنوان مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین معرفی شد و فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.
پیش از این، مسعود نفری مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین بود.
ورامین- رضا سپانلو به عنوان مدیرعامل جدید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین معرفی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپانلو به عنوان مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین معرفی شد و فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.
پیش از این، مسعود نفری مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین بود.
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