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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

رضا سپانلو مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ورامین شد

رضا سپانلو مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ورامین شد

ورامین- رضا سپانلو به عنوان مدیرعامل جدید سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپانلو به عنوان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین معرفی شد و فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.

پیش از این، مسعود نفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین بود.

کد مطلب 6940401

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