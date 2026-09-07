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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

برگزیدگان رقابت‌های المپیاد هلال احمر خراسان رضوی مشخص شدند

برگزیدگان رقابت‌های المپیاد هلال احمر خراسان رضوی مشخص شدند

مشهد- نتایج مرحله عملی مسابقات پسران المپیاد آماده (دادرس) و رفاقت مهر هلال احمر خراسان رضوی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی منیری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مرحله عملی مسابقات جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی اظهار کرد: مسابقات جوانان هلال احمر، صرفاً میدان رقابت نیست، بلکه بستری برای شناسایی استعدادها، تقویت مهارت‌های امدادی و تربیت نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر و آماده برای خدمت به مردم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: حضور جوانان در این رقابت‌ها نشان داد که نسل جدید، ظرفیت ارزشمندی برای یادگیری، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و امدادی دارد.

وی اظهار کرد: آنچه در این مسابقات اهمیت دارد، تنها کسب رتبه و قرار گرفتن بر سکوی نخست نیست، بلکه تجربه‌ای است که جوانان در مسیر آموزش، تمرین، رقابت و کارگروهی به دست می‌آورند و می‌توانند آن را در مسیر خدمت به مردم به کار گیرند.

منیری با قدردانی از حضور تمامی تیم‌ها و اعضای شرکت‌کننده در مراحل کتبی و عملی مسابقات، ادامه داد: جوانانی که امروز برای یادگیری مهارت‌های امدادی و بشردوستانه تلاش می‌کنند، سرمایه‌های آینده هلال احمر و جامعه هستند و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان بیش از پیش فراهم شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی همچنین از معاونت امور جوانان؛ مدیران شعب، مسئولان امور جوانان شهرستان‌ها و مربیانی که در آماده‌سازی و اعزام تیم‌ها نقش داشتند قدردانی کرد و گفت: برگزاری مطلوب این رقابت‌ها حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌ای از همکاران و اعضای جمعیت است که با مسئولیت‌پذیری، زمینه حضور جوانان در یک رقابت سالم و هدفمند را فراهم کردند.

گفتنی است؛ در بخش المپیاد آماده «دادرس»، تیم‌های گناباد با امتیاز ۸۵۴.۵ در جایگاه نخست، جوین با امتیاز ۷۹۲.۲ در جایگاه دوم و نیشابور با امتیاز ۷۲۸.۳ در جایگاه سوم قرار گرفتند.در بخش رفاقت مهر هلال احمر خراسان رضوی نیز سبزوار با امتیاز ۱۹۸.۵ رتبه نخست، داورزن با امتیاز ۱۷۱.۵ رتبه دوم و چناران با امتیاز ۱۵۵ رتبه سوم را کسب کردند.

کد مطلب 6940398

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