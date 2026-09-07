به گزارش خبرنگار مهر، سید علی منیری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مرحله عملی مسابقات جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی اظهار کرد: مسابقات جوانان هلال احمر، صرفاً میدان رقابت نیست، بلکه بستری برای شناسایی استعدادها، تقویت مهارت‌های امدادی و تربیت نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر و آماده برای خدمت به مردم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: حضور جوانان در این رقابت‌ها نشان داد که نسل جدید، ظرفیت ارزشمندی برای یادگیری، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و امدادی دارد.

وی اظهار کرد: آنچه در این مسابقات اهمیت دارد، تنها کسب رتبه و قرار گرفتن بر سکوی نخست نیست، بلکه تجربه‌ای است که جوانان در مسیر آموزش، تمرین، رقابت و کارگروهی به دست می‌آورند و می‌توانند آن را در مسیر خدمت به مردم به کار گیرند.

منیری با قدردانی از حضور تمامی تیم‌ها و اعضای شرکت‌کننده در مراحل کتبی و عملی مسابقات، ادامه داد: جوانانی که امروز برای یادگیری مهارت‌های امدادی و بشردوستانه تلاش می‌کنند، سرمایه‌های آینده هلال احمر و جامعه هستند و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان بیش از پیش فراهم شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی همچنین از معاونت امور جوانان؛ مدیران شعب، مسئولان امور جوانان شهرستان‌ها و مربیانی که در آماده‌سازی و اعزام تیم‌ها نقش داشتند قدردانی کرد و گفت: برگزاری مطلوب این رقابت‌ها حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌ای از همکاران و اعضای جمعیت است که با مسئولیت‌پذیری، زمینه حضور جوانان در یک رقابت سالم و هدفمند را فراهم کردند.

گفتنی است؛ در بخش المپیاد آماده «دادرس»، تیم‌های گناباد با امتیاز ۸۵۴.۵ در جایگاه نخست، جوین با امتیاز ۷۹۲.۲ در جایگاه دوم و نیشابور با امتیاز ۷۲۸.۳ در جایگاه سوم قرار گرفتند.در بخش رفاقت مهر هلال احمر خراسان رضوی نیز سبزوار با امتیاز ۱۹۸.۵ رتبه نخست، داورزن با امتیاز ۱۷۱.۵ رتبه دوم و چناران با امتیاز ۱۵۵ رتبه سوم را کسب کردند.