به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تبعات تجاوز پرهزینه کشورش به ایران نوشت: ۱۸ آمریکایی کشته شدهاند. میلیاردها دلار خسارت به پایگاههای ما وارد شده است.
سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات سپس اضافه کرد: ذخایر موشکی آمریکا به طرز فاجعهباری کاهش یافته است. ورشکستگی کشاورزی به بالاترین حد خود رسیده است. خانواده ها (در آمریکا) برای پرداخت قیمت بنزین ۵ دلاری تقلا میکنند.
کریس مورفی سپس تصریح کرد: ایران قوی تر از همیشه است. (ترامپ تصور می کند که جنگ با ایران) بی اهمیت است. رئیس جمهور ما به طرز خطرناکی دچار توهم است.
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