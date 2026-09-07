به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در شبکه‌ اجتماعی ایکس در خصوص تبعات تجاوز پرهزینه کشورش به ایران نوشت: ۱۸ آمریکایی کشته شده‌اند. میلیاردها دلار خسارت به پایگاه‌های ما وارد شده است.

سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات سپس اضافه کرد: ذخایر موشکی آمریکا به طرز فاجعه‌باری کاهش یافته است. ورشکستگی کشاورزی به بالاترین حد خود رسیده است. خانواده ها (در آمریکا) برای پرداخت قیمت بنزین ۵ دلاری تقلا می‌کنند.

کریس مورفی سپس تصریح کرد: ایران قوی‌ تر از همیشه است. (ترامپ تصور می کند که جنگ با ایران) بی اهمیت است. رئیس‌ جمهور ما به طرز خطرناکی دچار توهم است.