به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقیفر عصر دوشنبه در یک رویداد ملی فناوریهای ورزشی در گلستان، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: مرزهای میان فناوری، تندرستی، بهداشت روان و ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروز در هم تنیده شده و نمیتوان این حوزهها را جدا از یکدیگر تحلیل کرد.
وی با بیان اینکه ورزش دیگر صرفاً یک فعالیت تفریحی و فراغتی نیست، افزود: ورزش در جهان امروز به یک صنعت و پیشران اقتصادی تبدیل شده و میتواند ابزاری مؤثر برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، افزایش بهرهوری نیروی کار و ارتقای سلامت جامعه باشد.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد تلفیق فناوریهای نوین با مداخلات اجتماعی و برنامههای ورزشی میتواند ضمن ارتقای سلامت و توانمندسازی افراد، هزینههای سنگین نظام سلامت را نیز کاهش دهد.
صادقیفر با اشاره به نقش مؤسسات تخصصی در این حوزه گفت: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی میتواند در زمینه تنظیمگری، هدایت منابع، کاهش شکافهای منطقهای و صیانت از کرامت نیروی کار نقشآفرینی کند و حضور چنین نهادهایی در رویدادهای ملی، زمینه پیوند ایدهها با مسائل واقعی جامعه را فراهم میکند.
وی، تغییر نگرش نسل جدید نسبت به اشتغال را یکی از تحولات مهم بازار کار دانست و اظهار کرد: نسل جدید بهویژه نسل زد، چارچوبهای سنتی اشتغال را کمتر میپذیرد و به دنبال خلق ارزش از مسیرهای نوآورانه و استفاده از پلتفرمها و فناوریهای جدید است.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: از سوی دیگر، جوامع با چالشهایی مانند کاهش تحرک اجتماعی، کمتحرکی و سالمندی جمعیت مواجه هستند و در چنین شرایطی، تلفیق ورزش، فناوری و نوآوری اجتماعی میتواند راهکاری مؤثر برای ایجاد جامعهای پویا و انسانی باشد.
صادقیفر، سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبها را یکی از محورهای مهم این رویکرد عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری هدفمند در فناوریهای ورزشی میتواند به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و ارتقای بهداشت روان نیروی کار کمک کند.
وی تأکید کرد: باید از رویکرد صرفاً درمانمحور عبور کرده و به سمت پیشبینی و پیشگیری از مسائل اجتماعی حرکت کنیم؛ رویدادهای فناورانه و مسئلهمحور میتوانند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشند.
صادقیفر همچنین سالمندی را یکی دیگر از حوزههای نیازمند توجه دانست و گفت: فناوریهای ورزشی میتوانند کیفیت زندگی، تحرک و توانبخشی سالمندان را ارتقا دهند و سالمندی را از یک دوره صرفاً مصرفکننده به بخشی سازنده از چرخه حیات تبدیل کنند.
وی با اشاره به تنوع فرهنگی گلستان اظهار کرد: گلستان استانی رنگینکمانی از فرهنگهاست و این ظرفیت میتواند در کنار فناوری و نوآوری، به بستری برای تقویت تابآوری اجتماعی تبدیل شود.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، فناوری را قلب تپنده ایجاد کسبوکارهای پایدار دانست و افزود: ایجاد کسبوکارهای جدید بدون توجه به فناوری امکانپذیر نیست و از این رو، پیوند میان فناوری، مسائل اجتماعی و اشتغال در چنین رویدادهایی بسیار ارزشمند است.
وی از آمادگی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برای حمایت از ایدههای نوآورانه خبر داد و گفت: این حمایتها میتواند از مرحله پژوهش، آموزش، مشاوره و منتورینگ تا شتابدهی، تجاریسازی، برندسازی و پشتیبانی از محصولات ادامه پیدا کند.
صادقیفر با تأکید بر ضرورت مسئلهمحور بودن نوآوری اظهار کرد: نوآوری زمانی میتواند مشروعیت پیدا کند که پاسخی کارآمد، عینی و ملموس برای حل مسائل واقعی جامعه داشته باشد.
وی همچنین ظرفیت بانوان گلستان در حوزه کسبوکارهای نوین، صنایع خلاق و محصولات فرهنگی و هنری را قابل توجه دانست و گفت: باید مسیر تبدیل ایده به محصول و سپس تجاریسازی آن با حمایتهای تخصصی و فناورانه هموار شود.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه پایدار گلستان را در گرو همافزایی میان دولت، بخش خصوصی، مؤسسات علمی و اندیشگاهها و کنشگران زیستبوم نوآوری دانست و گفت: گلستان با برخورداری از نیروی انسانی خلاق، موقعیت راهبردی و مزیتهای بومی، ظرفیت تبدیل شدن به الگویی برای توسعه نوآوری اجتماعی و فناورانه را دارد.
صادقیفر با اعلام حمایت علمی و اجرایی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از نسل جوان و نوآور اظهار کرد: این مؤسسه آمادگی دارد در حوزه رصد، داده، پشتیبانی علمی و توسعه ایدههای نوآورانه با مجموعههای استان گلستان همکاری کند.
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