آزاد سازی نرخ آرد باعث ایجاد فضای رقابتی سالم بین نانوایان و کارخانجات آرد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ناظمی هرندی ظهر امروز در همایش تخصصی فعالان صنعت آرد و نان استان اصفهان، اظهار داشت: دولت هر ساله حدود ۸ هزار میلیارد تومان سوبسید به نان اختصاص می دهد و با این هزینه هنگفت هیچ کدام از اقشار درگیر اعم از کارخانجات آرد، نانوا و مصرف کننده و حتی دولت راضی نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت به جای پرداخت یارانه به گندم بهای آن را مستقیما به مصرف کنندگان بپردازد، ادامه داد: ابتدای سال ۹۱ که قیمت گندم به قیمت واقعی خود رسید در یک فضای رقابتی سالم بین کارخانجات آرد، آرد با کیفیت به نانوایان عرضه شد.

مسئول کمیته فنی گندم و آرد انجمن علوم و فناوری استان اصفهان بیان داشت: در همین راستا نیز نان سالم و با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت بنابراین اگر مسئولان کشوری با تصمیم مدبرانه شرایط آزاد سازی گندم، آرد و نان را فراهم سازند به طور قطع شاهد وضعیتی همچون سال ۹۱ خواهیم بود.

وی گفت: نان، گندم و آرد یک مسئله استراتژیک است ولی این ویژگی آن نباید موجب اتخاذ تصمیمات غلط و در نتیجه کاهش کیفیت آرد و نان که قوت لا یموت مردم به شمار می رود، شود.

هرندی اعلام کرد: شاید دلیل اینکه دولت تاکنون زیر بار نرفته که بجای پرداخت یارانه به گندم، تمام سوبسید را به مصرف کنندگان بدهد بالا رفتن نقدینگی در جامعه و در نتیجه تورم است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که دولت می تواند بهای این سوبسید را از طریق بسته های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه برساند.

مسئول کمیته فنی گندم و آرد انجمن علوم و فناوری استان اصفهان ادامه داد: نانوایی ها و کارخانجات که بنگاه های اقتصادی هستند به طور قطع با ثابت نگهداشتن نرخ نان و آرد و عدم همخوانی آن با میزان تورم و افزایش بهای نیروی کار و انرژی مجبور به پائین آوردن کیفیت خدمات خود می شوند.

وی بیان داشت: در راستای مشکل صنف نانوایان و به روز رسانی اطلاعات این صنف در تاریخ بیستم ماه جاری اقدام به برگزاری مراسم روز ملی نان در سطح استان اصفهان کردیم.