زینب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اظهار داشت: این مهلت در پی درخواست‌های مکرر داوطلبان تمدید شده و متقاضیان تا ۱۷ شهریورماه فرصت دارند مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

وی افزود: آزمون ورودی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و داوطلبان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام دانشگاه، در این آزمون شرکت کنند.

پذیرش رایگان طلاب در مقطع کارشناسی ارشد

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز با بیان اینکه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد به‌صورت رایگان انجام می‌شود، گفت: خواهران و برادران طلبه دارای مدرک سطح دو حوزه یا مدرک کارشناسی دانشگاهی به‌همراه سطح یک حوزوی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

روستایی ادامه داد: دانشکده علوم قرآنی شیراز در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش «ادبی» و «مستشرقان» پذیرش دانشجو خواهد داشت.

وی همچنین درباره پذیرش در مقطع دکتری گفت: متقاضیان واجد شرایط این مقطع نیز می‌توانند برای شرکت در آزمون اختصاصی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ثبت‌نام کنند.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز با اشاره به منابع آزمون کارشناسی ارشد اظهار داشت: «مبادئ العربیة» بخش نحو، جلد چهار، تنقیح حمید محمدی، «علوم قرآنی» تألیف آیت‌الله معرفت و «آشنایی با علوم حدیث» اثر علی نصیری از منابع اعلام‌شده برای این آزمون هستند.

روستایی تصریح کرد: پذیرش نهایی داوطلبان پس از قبولی در آزمون ورودی، انجام مصاحبه علمی و تأیید مدارک توسط کمیته گزینش صورت خواهد گرفت.

ثبت‌نام اینترنتی و حضوری داوطلبان

وی از داوطلبان واجد شرایط خواست برای تکمیل فرایند ثبت‌نام به سامانه اینترنتی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراجعه کنند.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز افزود: متقاضیان همچنین می‌توانند با مراجعه حضوری به دانشکده‌های علوم قرآنی سراسر کشور نسبت به ثبت‌نام و دریافت اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.