غیبت مشکوک آلوارز در تمرین اتلتیکو/ بارسلونا چشم‌ انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، خولیان آلوارز مهاجم آرژانتینی اتلتیکومادرید به دلیل بیماری و احساس ناخوشی در تمرین امروز این تیم حضور نداشت موضوعی که روزنامه «مارکا» آن را گزارش کرده است.

غیبت آلوارز در شرایطی رقم خورد که آینده این بازیکن همچنان یکی از سوژه‌های مهم روزهای پایانی نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا محسوب می‌شود. آرسنال همچنان شرایط مهاجم آرژانتینی را زیر نظر دارد و در صورتی که آلوارز در هر مقطعی تصمیم به جدایی از اتلتیکومادرید بگیرد و برای انتقال به باشگاهی دیگر چراغ سبز نشان دهد، توپچی‌های لندن آماده بررسی شرایط جذب او هستند.

با این حال، آلوارز تاکنون تنها بارسلونا را به عنوان مقصد مورد علاقه خود معرفی کرده و تمایل این مهاجم آرژانتینی برای پیوستن به تیم کاتالانی همچنان پابرجاست.

به این ترتیب، در حالی که آرسنال وضعیت آلوارز را زیر نظر دارد، بارسلونا همچنان گزینه مطلوب این بازیکن است و باید دید در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات چه سرنوشتی در انتظار مهاجم آرژانتینی خواهد بود.