به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی پس از پایان چهاردهمین جلسه هیئترئیسه فدراسیون فوتبال که امروز چهارشنبه چهارم شهریورماه در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، درباره مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد: موضوعات مختلفی در جلسه امروز مطرح شد که یکی از مهمترین آنها ارائه گزارش امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، و همکاران ایشان درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ و برنامههای پیشرو تا جام ملتهای آسیا بود.
وی ادامه داد: در این جلسه گزارش مفصلی از برنامههای تیم ملی ارائه شد و ارزیابی فنی عملکرد تیم ملی در جام جهانی، بررسی تطبیقی ادوار مختلف جام جهانی، نتایج، محدودیتها، نقاط قوت و ضعف و همچنین برنامه آمادهسازی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تمدید قرارداد قلعهنویی تا جام ملتهای آسیا
سخنگوی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه امروز درباره ادامه همکاری با امیر قلعهنویی تصمیمگیری شد، گفت: پس از ارائه گزارش جامع سرمربی تیم ملی و همکاران ایشان و بررسی برنامههای آمادهسازی، هیئترئیسه فدراسیون فوتبال با ادامه همکاری امیر قلعهنویی تا پایان رقابتهای جام ملتهای آسیا موافقت کرد و قرارداد ایشان تا این رقابتها تمدید شد.
علوی افزود: فضای جلسه بسیار صمیمی و مثبت بود. همه ما به تیم ملی امیدوار هستیم و هدف مجموعه فدراسیون و کادر فنی این است که بهترین نتایج ممکن برای فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا رقم بخورد.
وی ادامه داد: پس از جلسه هیئترئیسه نیز نشست جداگانهای میان رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی برگزار شد و درباره جزئیات همکاری، اعضای کادر فنی، اردوها و برنامهریزیهای آینده گفتوگو شد. از همین امروز برنامهها برای رقابتهای جام ملتهای آسیا دنبال خواهد شد.
علوی خاطرنشان کرد: نخستین دیدار تیم ملی در جام ملتهای آسیا نوزدهم دیماه برابر چین خواهد بود و امیدواریم تیم ملی با استفاده از تجربه جام جهانی و با بهترین شرایط در این رقابتها حاضر شود و بتواند دل مردم ایران را شاد کند.
آییننامه فوتبال ساحلی تصویب شد
وی درباره سایر مصوبات جلسه هیئترئیسه گفت: موضوع آییننامه فوتبال ساحلی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب هیئترئیسه فدراسیون فوتبال رسید. مقرر شد پس از انجام تشریفات اداری، آییننامه برای اجرا به واحد مربوطه در فدراسیون ابلاغ شود.
سقف سنی داوران لیگ برتر و لیگ دسته اول ۵۰ سال شد
علوی درباره موضوع داوری نیز اظهار کرد: در جلسه امروز موضوع بهروزرسانی آییننامه و دستورالعمل اجرایی کمیته داوران مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع گزارش ارائهشده، موضوع تغییر و بازنگری در حداکثر سن داوران برای قضاوت در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول مطرح شد و سقف سنی ۵۰ سال در نظر گرفته شد.
وی افزود: همچنین درباره نحوه تشخیص، بررسی و اعمال جرایم مربوط به تخلفات احتمالی در حوزه داوری بحث شد و مقرر شد این موضوع در چارچوب ارکان قضایی فدراسیون فوتبال دنبال شود.
بررسی اساسنامه هیئتهای فوتبال
سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: موضوع اساسنامه هیئتهای فوتبال استانها نیز در جلسه مطرح شد و رئیس کمیته امور استانها گزارشی درباره موضوعات مختلف ارائه کرد و اعضای هیئترئیسه نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند.
علوی افزود: برخی مباحث حقوقی مربوط به پروندههای گذشته در حوزه پخش و پخش بینالمللی نیز توسط کمیته حقوقی فدراسیون مطرح و گزارش مربوط به آنها ارائه شد.
نگرانی فدراسیون از وضعیت بازیکنان تیمهای پایه
علوی در ادامه درباره شرایط تیمهای ملی پایه و همکاری باشگاهها با این تیمها گفت: یکی از مواردی که امروز مورد بحث قرار گرفت، وضعیت تیمهای ملی پایه و لزوم همکاری بیشتر باشگاهها برای در اختیار گذاشتن بازیکنان بود.
وی افزود: من دیروز حسین عبدی را دیدم. حدود ۳۰ سال است که به ایشان ارادت دارم. او زمانی کاپیتان پرسپولیس بود و در کنار بازیکنان بزرگ و شایستهای بازی کرده است. بازیکن ارزنده، مربی خوشاخلاق و از عزیزان فوتبال ما هستند. واقعاً دیروز او را نگران دیدم و در این ۳۰ سال کمتر چنین شرایطی را از ایشان دیده بودم.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: نگرانی او قابل درک است؛ چراکه این بازیکنان از رده نوجوانان تا جوانان و امید، سرمایههای فوتبال ما هستند و انشاالله باید نسلهای آینده فوتبال ایران را تشکیل دهند.
علوی با اشاره به فهرست بازیکنان تیمهای پایه گفت: لیستی که ارائه شده، فهرست قابل توجهی از بازیکنانی است که در باشگاههای خودشان بازیکنان کلیدی و مؤثری هستند. درخواست ما از دوستانی که در باشگاهها مربیگری و کار فنی میکنند این است که شرایط تیمهای ملی پایه را نیز در نظر بگیرند.
وی تأکید کرد: الان شرایط حساسی داریم. سه تورنمنت مهم پیش روی فوتبال ایران است؛ مسابقات نوجوانان، جوانان و امید. نباید تصور شود که فقط جام ملتهای آسیا اهمیت دارد. هر سه این مسابقات برای فدراسیون اهمیت بسیار زیادی دارند و با برنامه وارد آنها شدهایم.
علوی گفت: برای تیمهای نوجوانان، جوانان و امید اردوهای تدارکاتی، برنامههای آمادهسازی و حتی پروازهای چارتر در نظر گرفته شده است و برای نخستین بار چنین سطحی از برنامهریزی برای این تیمها در حال انجام است. فدراسیون تمام توان خود را گذاشته تا این تیمها با بهترین شرایط در مسابقات حاضر شوند.
امیدواریم کار به برخورد انضباطی نرسد
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره احتمال برخورد با باشگاههایی که بازیکنان ملیپوش خود را در اختیار تیمهای پایه قرار نمیدهند، گفت: امیدواریم کار به آنجا نرسد. ترجیح ما این است که تعامل شکل بگیرد؛ چراکه باشگاهها خانواده فوتبال و خانواده فدراسیون هستند و اصلاً نمیخواهیم آنها نیز متضرر شوند.
وی ادامه داد: البته طبق قوانین و مقررات کمیته انضباطی، سازوکارهای مشخصی در این زمینه وجود دارد. در جلسهای که با حضور رئیس کمیته انضباطی برگزار شد نیز بر همین موضوع تأکید شد و طبیعتاً اگر لازم باشد، موضوع در چارچوب مقررات در مراحل مختلف بررسی خواهد شد.
علوی تصریح کرد: اما امیدواریم با تعامل و همکاری باشگاهها نیازی به استفاده از این ظرفیتها نباشد. همه ما یک هدف داریم و آن موفقیت فوتبال ایران است.
جوانگرایی باید از باشگاهها آغاز شود
وی درباره موضوع جوانگرایی در تیم ملی نیز گفت: درباره جزئیات فنی، طبیعتاً کادر فنی تیم ملی برنامهریزی میکند، اما تجربهای که شخصاً دارم برای من بسیار قابل توجه است.
علوی افزود: از سال ۱۳۸۲ به یاد دارم که قلعهنویی در استقلال ۱۳ بازیکن جدید را به فوتبال ایران معرفی کرد. بسیاری از آنها بعدها سالها در فوتبال ایران درخشیدند. بنابراین اساساً نگاه ایشان به جوانگرایی موضوع جدیدی نیست.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: امروز حتی درباره باشگاهها نیز صحبت شد. سؤال این است که میانگین سنی تیمهای مختلف ما چقدر است و جوانگرایی دقیقاً باید کجا اتفاق بیفتد؟ در باشگاه، آکادمی یا تیم ملی؟ به اعتقاد من این فرصت باید به بازیکنان جوان داده شود.
وی تأکید کرد: جوانگرایی فقط یک موضوع مربوط به تیم ملی نیست و باید از باشگاهها و آکادمیها آغاز شود. اگر بازیکن جوان فرصت بازی پیدا نکند، طبیعی است که در ردههای ملی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
فدراسیون برای اتفاقات جام جهانی نگران است
علوی در ادامه درباره میزبانی عربستان در جام ملتهای آسیا و نگرانی فدراسیون از تکرار اتفاقات جام جهانی گفت: یکی از مسائلی که امروز در جلسه مطرح شد، نوع برخوردی بود که با تیم ملی ایران در جام جهانی صورت گرفت. از ابتدای ورود تیم ملی و کادر فنی، اتفاقات و برخوردهایی وجود داشت که واقعاً تیم را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: در بازی نخست نیز تیم ملی در شرایطی به محل مسابقه رسید که فرصت کافی برای آمادهسازی مناسب و برنامهریزیشده وجود نداشت. با این حال، غیرت و شرافت بازیکنان و برنامهریزی کادر فنی باعث شد تیم ملی با تمام توان خود در مسابقات حاضر شود.
علوی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به ستاد ویژهای که برای جام ملتهای آسیا تشکیل شده، از نظر برنامهریزی، مسائل دیپلماتیک و پشتیبانی شرایطی فراهم شود که چنین اتفاقاتی تکرار نشود و تیم ملی بتواند با آرامش روی مسائل فنی تمرکز کند.
عذرخواهی از چادرملو
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره موضوع اخیر مربوط به باشگاه چادرملو نیز گفت: پیش از این در برنامه فوتبال برتر توضیحاتی را در این خصوص ارائه و از هواداران باشگاه چادرملو، کادر مدیریتی، کادر فنی و بازیکنان این باشگاه عذرخواهی کردم.
وی افزود: در فدراسیون فوتبال به هیچ عنوان قابل قبول نیست که رقابتی برگزار شود و شرایطی به وجود بیاید که حتی این تصور شکل بگیرد که مسابقهای از قبل تعیین تکلیف شده یا حقی از تیمی ضایع شده است.
علوی تصریح کرد: تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، شخصاً از این موضوع ناراحت و نگران بودند و با جدیت پیگیر بودند که مسئله به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه آتی هیئترئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز وقت گرفتهاند تا درباره این موضوع صحبت و آن را پیگیری کنند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: امیدواریم با همکاری باشگاهها، برنامهریزی دقیق فدراسیون و تلاش کادرهای فنی، شاهد موفقیت تیمهای ملی در تورنمنتهای پیشرو باشیم و در نهایت بتوانیم لبخند رضایت را بر لب مردم عزیز ایران ببینیم.
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