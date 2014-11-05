اوباما در نشست اپک و آ.سه.آن شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از سفر باراک اوباما به میانمار، چین و استرالیا در روزهای 10 تا 16 نوامبر خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا از 10 تا 12 نوامبر (20 و 21 آبان) با هدف شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام موسوم به اپک به چین رفته و با شی جینپینگ رئیس‌ جمهوری چین درباره تحولات منطقه گفتگو می کند.

اوباما در روز 12 تا 14 نوامبر(21 تا 23 آبان) برای شرکت در نشست آ.سه.آن به میانمار می رود و 14 نوامبر (23 آبان) با آنگ سان سوچی و تین سین مذاکره می کند.

سفر اوباما به میانمار درحالیست که "تین سین" رئیس‌ جمهوری میانمار امروز چهارشنبه با اشاره به تعهد خود نسبت به برقراری صلح، ارتقای توسعه اقتصادی و ایجاد آینده‌ ای بهتر برای نسل آتی مذاکرات پنج حزب در 31 اکتبر را مقدمه فرهنگ سیاسی جدید در میانمار خوانده است.

رئیس‌ جمهوری آمریکا 15 و 16 نوامبر (24 و 25 آبان) با هدف شرکت در نشست گروه 20 به بریسبن استرالیا می رود و پیش بینی می شود که با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دیدار کند.