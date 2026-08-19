https://mehrnews.com/x3cQVq ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ کد مطلب 6921857 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه - صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور پر شور جوانان انقلابی برگزار شد. دریافت 30 MB کد مطلب 6921857 کپی شد مطالب مرتبط صد و هفتادمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه صد و شصت و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد امام جمعه کرمانشاه: ملت ایران اجازه دخالت بیگانگان را نمیدهد تشییع ۲ شهید مدافع امنیت در اجتماع مردمی کرمانشاه یکصد و پنجاه و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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