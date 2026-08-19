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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه - صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور پر شور جوانان انقلابی برگزار شد.

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کد مطلب 6921857

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