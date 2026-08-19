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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

اختلاف خانوادگی منجر به قتل سه عضو یک خانواده در نور شد

اختلاف خانوادگی منجر به قتل سه عضو یک خانواده در نور شد

نور- فرمانده انتظامی شهرستان نور از دستگیری مردی خبر داد که در پی یک اختلاف خانوادگی، سه عضو خانواده همسرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی درباره وقوع تیراندازی و قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای منطقه ناتل کنار شهرستان نور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل حادثه دریافتند یک مرد، پدر، مادر و برادر همسر خود را هدف شلیک گلوله قرار داده و پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نور ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات لازم، هویت متهم را شناسایی کردند و وی در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

مهدوی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام‌شده، انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

کد مطلب 6921886

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    نظرات

    • گمنام IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      خدا به خیر کند

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