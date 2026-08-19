اختلاف خانوادگی منجر به قتل سه عضو یک خانواده در نور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی درباره وقوع تیراندازی و قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای منطقه ناتل کنار شهرستان نور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل حادثه دریافتند یک مرد، پدر، مادر و برادر همسر خود را هدف شلیک گلوله قرار داده و پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نور ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات لازم، هویت متهم را شناسایی کردند و وی در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

مهدوی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام‌شده، انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.