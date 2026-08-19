به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج و جعفری مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، با محمد حمیزام کاماروزمان کاردار و دبیر اول سفارت مالزی و امیرالدین بن زیدی دبیر سوم این سفارتخانه، دیدار و گفت‌وگو کردند.

قنبری باغستان در این دیدار که در محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، با استقبال از حضور نمایندگان سفارت مالزی، اظهار داشت: سفارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان نمایندگان رسمی کشورها، نقش مؤثری در پیگیری مسائل دانشجویی و تقویت دیپلماسی علمی ایفا کنند.

وی با اشاره به پیشینه روابط علمی ایران و مالزی افزود: طی سال‌های گذشته، شمار قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های مالزی مشغول به تحصیل بوده‌اند و همکاری‌های علمی میان دو کشور نیز روند مطلوبی داشته است. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۶، مالزی از نظر تولیدات علمی مشترک با پژوهشگران ایرانی، به جایگاه سوم در میان شرکای علمی ایران دست یافت.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه شمار دانشجویان مالزیایی در ایران همچنان محدود است، گفت: با وجود ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی مشترک میان دو کشور، انتظار می‌رود حضور دانشجویان مالزیایی در دانشگاه‌های ایران افزایش یابد.

وی ادامه داد: ایران آمادگی دارد زمینه تحصیل دانشجویان مالزیایی را به‌ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پزشکی، فناوری اطلاعات و علوم پایه فراهم کند و در این زمینه، حتی امکان اختصاص بورسیه به دانشجویان واجد شرایط مالزیایی نیز وجود دارد.

قنبری باغستان، مسئله تأیید دانشگاه‌های ایران در مالزی را یکی از موانع اصلی توسعه تبادلات دانشجویی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر، تنها دانشگاه تهران در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید مالزی قرار دارد. رفع این محدودیت می‌تواند مسیر حضور گسترده‌تر دانشجویان مالزیایی در دانشگاه‌های معتبر ایران را هموار کند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری طرح بورسیه متقابل میان دو کشور تأکید کرد و گفت: پیشنهاد سازمان امور دانشجویان، فعال‌سازی سازوکاری مشابه بورسیه‌های دولتی مالزی و ایران است؛ به این صورت که دو کشور به‌طور هم‌زمان و متقابل، سهمیه‌هایی برای اعزام و پذیرش دانشجویان اختصاص دهند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: این پیشنهاد پیش‌تر به وزارت علوم مالزی ارائه شده و با توجه به حضور رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و برگزاری دیدارهای متعدد میان وزیران علوم دو کشور، انتظار می‌رود سفارت مالزی نیز در پیگیری اجرای آن همکاری فعال داشته باشد.

وی در پایان از سفارت مالزی خواست موضوع گسترش فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید ایران در مالزی و نیز اجرای طرح بورسیه‌های متقابل را در تعامل با نهادهای ذی‌ربط آن کشور پیگیری کند.