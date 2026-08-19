آیت الله لائینی: ترامپ و نتانیاهو خواب خوشی نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی چهارشنبه شب در یکصد و هفتاد و دومین شب اجتماع مردم ساری و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به مبانی قرآنی مقابله با ظلم اظهار کرد: خداوند برای مظلوم حقوقی را در نظر گرفته که شناخت و مطالبه این حقوق، بخشی از مسیر مقابله با ظلم و رسیدن به عدالت است.

وی نخستین حق مظلوم را بیان جنایت و افشای ظلم عنوان کرد و با استناد به آیه ۱۴۸ سوره نساء گفت: مظلوم حق دارد در برابر ظلم فریاد بزند و جنایت ظالم را بیان کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، حق دفاع و مقابله با تجاوز را دومین حق مظلوم دانست و افزود: اسلام دین تسلیم در برابر ظلم نیست، بلکه بر دفاع و بازدارندگی تأکید دارد. هنگامی که ملتی مورد تجاوز قرار می‌گیرد، دفاع از کشور، امنیت و ناموس یک وظیفه است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به ضرورت همبستگی در برابر ظلم، اظهار کرد: مظلوم حق دارد از دیگران درخواست کمک کند و این موضوع در آموزه‌های دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به گروه‌های مقاومت در منطقه از جمله حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های جهادی عراق، تصریح کرد: جبهه مقاومت یک پیکر واحد است و از لبنان تا یمن و عراق، اعضای این جبهه در برابر دشمنان در کنار یکدیگر قرار دارند.

امام جمعه ساری در ادامه با استناد به آیه ۳۳ سوره اسراء، از حق خونخواهی مظلوم سخن گفت و بیان کرد: ملت ایران حق دارد برای رسیدن به عدالت، پرچم خونخواهی را برافراشته نگه دارد.

وی در خطاب به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گفت: خواب خوشی نخواهید داشت و آزادگان جهان در برابر ظلم و جنایت سکوت نخواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای و عمرانی استان، سرمایه‌های انسانی و ارزشی مازندران را از داشته‌های مهم این خطه دانست و بر ضرورت صیانت از ارزش‌های دینی و اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین حفظ حجاب و عفاف را از موضوعات مهم فرهنگی دانست و از مردم و مسئولان مازندران خواست در صیانت از این ارزش‌ها اهتمام داشته باشند تا استان در عرصه‌های اخلاقی و فرهنگی نیز جایگاه شایسته خود را حفظ کند.