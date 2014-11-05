پنج شهر کهگیلویه و بویراحمد با آغاز بارشها از وضعیت تنش آبی عبور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی پیرامون مشکلات مصرف آب با صدا و سیمای استان افزود: کشور ایران در کمربند خشک قرار دارد و با توجه به اینکه کشور در میانه یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله قرار دارد باید با یک همت جمعی تلاش کرد با کمترین میزان بحران و تنش از این دوره بگذریم.

لدنی‌نژاد اظهار داشت: در تابستان سال جاری شش شهر استان کهگیلویه و بویراحمد در مرحله تنش آبی قرار داشتند.

وی این شهرها را دهدشت، یاسوج، لیکک، سوق، چیتاب و مادوان عنوان کرد و افزود: با تدابیری که در این زمینه اندیشیده شد این موضوع به خوبی مدیریت شد تا تنش منجر به بحران نشود.

مدیرعامل آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد همکاری هرچه بیشتر صدا و سیما و رسانه ها را در کاهش تنش‌ آبی در سال‌های آتی موثر دانست و گفت: امیدوارم با همکاری صدا و سیما و دیگر رسانه ها در تابستان ‌های آینده مشکلی در زمینه کمبود آب نداشته باشیم.

وی بهره‌گیری هرچه بهتر از ظرفیت رسانه را در افزایش فرهنگ مصرف بهینه آب شرب بسیار موثر دانست و افزود: تلاش‌ ها در حوزه تامین و توزیع آب زمانی موثر خواهد بود که حوزه مصرف به خوبی مدیریت شود و مصرف آب شرب به صورت منطقی باشد.

تغییر رویکرد مردم در مصرف آب شرب ضروری است

مدیرکل صدا و سیمای استان هم در این نشست گفت: صدا و سیما در زمینه اصلاح الگوی مصرب آب در سال جاری تلاش‌ های موثری داشته است.

یوسف افشار نیا افزود: تغییر رویکرد مردم در مصرف آب شرب ضروری است اما به نظر می رسد اکثر مردم در این زمینه توجیه نیستند.

وی بیان کرد: فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب باید در استان نهادینه شود تا شاهد بروز کمبود آب در استان نشویم.

افشارنیا تصریح کرد: باید مشکلات مربوط به کم‌ آبی و تنش‌های آبی برای مردم به خوبی تبیین شود تا مردم نیز در این راستا همکاری کنند.

وی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را تنها بخشی از برنامه‌های مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد و بیان داشت: باید از سایر ابزارها و امکانات برای تعمیق فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب استفاده کرد.

این مسئول همچنین از آمادگی شبکه استانی دنا برای تولید برنامه هایی با محور جلوگیری از هدرروی آب در استان خبرداد.