47 درصد انگلیسی ها خواهان جدایی از اتحادیه اروپا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا از سوی حدود نیمی از مردم این کشور پشتیبانی می شود. بر اساس آخرین نظرسنجی ها 47 درصد شهروندان انگلیسی موافق جدایی کشورشان از این اتحادیه هستند.

این در حالی است که تنها 37 درصد مردم انگلیس مخالف خارج شدن این کشور از جمع کشورهای اتحادیه اروپا هستند. طبق این گزارش ساکنان مناطق ولز و بخش های مرکزی انگلیس بیشتر کسانی را تشکیل می دهند که ادامه همکاری این کشور با اتحادیه اروپا را نمی پسندند. در همین حال بیشترین طرفداران اتحادیه اروپا ساکن اسکاتلند هستند.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس از مطالبات مالی جدید اتحادیه اروپا در ازای عضویت انگلیس در این اتحادیه انتقاد کرده و گفته است مطالبه این مبلغ می‌تواند باعث تشویق مخالفان اتحادیه اروپا در انگلیس شود.

گفتنی است هزینه‌هایی که اخیرا اتحادیه اروپا از برخی اعضا طلب کرده انتقادهایی را در بین مقامات لندن برانگیخته است. صورتحسابی که انگلیس دریافت کرده مبلغ 2.6 میلیارد دلار برابر با یک پنجم پول سالانه‌ای است که این کشور به بودجه اتحادیه اروپا اختصاص می‌دهد.