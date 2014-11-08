به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "میخائیل گورباچف " که به مناسبت سالروز فروریختن دیوار برلین از گذرگاه چارلی که در زمان وجود دیوار برلین، اصلی ترین گذرگاه مرتبط کننده آلمان شرقی و آلمان غربی بود، بازدید می کرد همچنین خاطر نشان کرد:رویداد تاریخی فروریختن دیوار برلین نشان دهنده اهمیت روابط خوب بین روسیه و آلمان برای کل جهان است.



این سیاستمدار روسی در ادامه سخنان خود گفت: همواره باید از رویدادهای گذشته ،درس گرفت ، آنچه ما از گذشته آموخته ایم این است که تا زمانی که روسیه و آلمان یکدیگر را درک کنند و تا زمانیکه روابط آنها خوب باشد، این وضع به نفع همه خواهد بود. امروز باید تلاش کنیم که همین وضع به قوت خود باقی بماند.



این اظهارات گورباچف در حالی مطرح می شود که روابط آلمان- روسیه به علت تنشهای مطرح در شرق اوکراین، ملتهب شده است.

