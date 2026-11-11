به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس ادونس، در آزمایش‌هایی که روی موش‌ها انجام شد، این تیم دریافت افرادی که از واکسن معروف Bacillus Calmette-Guérin (BCG) استفاده می‌کردند، در مقایسه با کسانی که واکسینه نشده بودند، کمتر احتمال داشت علائم بارز بیماری مانند از دست دادن حافظه را نشان دهند.

محققان نتیجه گیری کردند: BCG (بثژ) یک درمان ایمن و به راحتی در دسترس است که به عنوان یک عامل پیشگیرانه در برابر زوال عقل باید در نظر گرفته شود.

«ویلیام بیشای»، پزشک و یکی از مدیران مرکز تحقیقات سل جانز هاپکینز، می‌گوید: «ما سخت در تلاش هستیم تا مکانیسم دقیق نحوه عملکرد آن را درک کنیم، اما این تحقیق به سرنخ‌های اولیه اشاره می‌کند که جنبه‌های ایمنی آموزش‌دیده احتمالاً این پاسخ را تحریک می‌کند.»

ایمنی آموزش‌دیده به این اشاره دارد که چگونه سلول‌های سیستم ایمنی «اولین پاسخ‌دهنده» پستانداران می‌توانند گاهی اوقات پس از تحریک «نقش گسترده‌تری» ایفا کنند- در این مورد تا حدودی ناشی از تزریق BCG است که گاهی برای درمان سرطان مثانه استفاده می‌شود.

بیشای گفت: «به نظر می رسد که تزریق باعث کاهش درجه التهاب شدید در مغز می شود.»

در اوایل سال جاری، محققان بیمارستان عمومی ماساچوست و دانشگاه هاروارد یک توضیح بیولوژیکی بالقوه را برای پیوند BCG و زوال عقل پس از سال ها مشاهدات قبلی نشان دادند.

تیم تحقیق در بوستون گفت: «این تزریق نحوه رفتار سلول‌های ایمنی از جمله در مایع اطراف مغز و نخاع را تغییر داد و نشانگرهای مرتبط با بیماری آلزایمر را تغییر داد.»