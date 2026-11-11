صادق فاتحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات تردد در مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد پس از بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: بخش عمده راه‌های عشایری استان فاقد زیرساخت‌های استاندارد و آسفالت هستند و به همین دلیل با هر بارندگی شدید، بخشی از این مسیرها مسدود یا دچار ناهمواری می‌شوند.

وی افزود: اگرچه اداره‌کل امور عشایر استان با همکاری پیمانکاران برای بازگشایی مسیرهای مسدودشده تلاش می‌کند، اما کمبود اعتبارات و فرسودگی ماشین‌آلات، امکان مرمت و بهسازی مستمر این راه‌ها را با محدودیت مواجه کرده است.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تقویت امکانات و نیروی انسانی این مجموعه تصریح کرد: تأمین حداقل ۲۰ راننده و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات موجود از نیازهای اساسی برای بازگشایی به‌موقع راه‌های عشایری استان است.

وی ادامه داد: در پی بارندگی‌های اخیر، تعدادی از راه‌های دسترسی به مناطق عشایری مسدود شده که عملیات بازگشایی آن‌ها در حال انجام است و تلاش می‌کنیم اقدامات لازم برای بازگشایی و مرمت مسیرها تا پایان هفته جاری به اتمام برسد.

قاتحی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد چهار هزار کیلومتر راه عشایری در قالب ۲۲۰ محور دارد، گفت: با توجه به خاکی بودن بخش عمده این مسیرها، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای بازگشایی و نگهداری آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی از مسئولان استانی خواست با توجه به شرایط اقلیمی و حساسیت معیشت جامعه عشایری، اعتبارات مورد نیاز را تأمین و برای نوسازی ماشین‌آلات و تقویت نیروی انسانی این مجموعه اقدام کنند.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه اقتصادی جامعه عشایری استان خاطرنشان کرد: عشایر کهگیلویه و بویراحمد ۵۴ درصد گوشت قرمز و ۳۷ درصد شیر استان را تولید می‌کنند و در کنار آن، سهم قابل توجهی در تولید صنایع دستی دارند؛ از این رو تأمین راه دسترسی مناسب برای این جامعه، علاوه بر تسهیل زندگی و تردد، در پایداری تولیدات دامی و کشاورزی استان نیز نقش مؤثری دارد.

وی یادآور شد: حدود ۱۲ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد در قالب ۱۱ هزار خانوار و با جمعیتی نزدیک به ۷۰ هزار نفر را جامعه عشایری تشکیل می‌دهد که توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز آنان، از جمله راه‌های دسترسی، اهمیت ویژه‌ای دارد.