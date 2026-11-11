به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبداللهی، با تشریح مخاطرات ناشی از گزیدگی جانوران سمی، بر این نکته تأکید کرد که مواجهه با این جانوران تنها به مناطق خارج از شهر محدود نمی‌شود و محیط‌هایی مانند انبارها، ساختمان‌های در حال ساخت، زیرزمین‌ها و فضاهای سبز شهری نیز می‌توانند محل حضور آنها باشند.

وی همچنین درباره پیامدهای احتمالی ورود زهر به بدن، واکنش‌های حساسیتی شدید و اهمیت انتقال سریع فرد گزیده‌شده به مرکز درمانی توضیح داد.

عبداللهی با اشاره به امکان حضور جانوران سمی در محیط‌های شهری، گفت: انبارها، ساختمان‌های در حال احداث، زیرزمین‌ها، باغ‌ها و فضاهای سبز از جمله محیط‌هایی هستند که ممکن است محل پناه گرفتن این جانوران باشند.

وی افزود: تصور محدود بودن خطر گزیدگی به مناطق دورافتاده یا حاشیه شهرها می‌تواند موجب غفلت از این مخاطره در محیط زندگی روزمره شود.