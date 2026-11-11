به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، وقتی صحبت از موادی مضر به میان می آید، شکر معمولا در صدر فهرست قرار می گیرد. این ماده خوراکی در همه چیز از غلات صبحانه گرفته تا سس ماکارونی دیده می شود و کاهش مصرف آن یک هدف مشترک برای هر کسی است که سعی می کند سالم تر غذا بخورد.

اما قند تنها عنصری نیست که متخصصان سرطان شناسی به آن توجه می کنند. یک ماده خوراکی دیگر، که اغلب در غذاهای بسته بندی شده پنهان است و به راحتی روی برچسب تغذیه نادیده گرفته می شود، با خطر بالاتر ابتلا به دو سرطان رایج سرطان پروستات و کولورکتال مرتبط است.

چربی ترانس، نوعی چربی است که مدت هاست برای افزایش ماندگاری غذاهای فرآوری شده استفاده می شود. دکتر «جیتش جوشی»، انکولوژیست و هماتولوژیست بیمارستان کلیر لیک هیوستون تگزاس، می گوید: «چربی های ترانس برای سلامت قلب مضر هستند و با افزایش متوسط خطر ابتلا به سرطان پروستات و کولورکتال مرتبط هستند.»

دکتر جوشی گفت: «نگرانی بزرگ‌تر، تأثیر تجمعی یک رژیم غذایی سنگین در غذاهای فوق‌العاده فرآوری‌شده و با قند بالا است – نه یک محصول واحد».

سازمان غذا و داروی ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ تشخیص داد که روغن‌های نیمه هیدروژنه- منبع اصلی چربی‌های ترانس مصنوعی- به طور کلی ایمن شناخته نمی‌شوند.

اما چربی های ترانس به طور کامل ناپدید نشده اند. قوانین برچسب زدن به محصولاتی با کمتر از ۰.۵ گرم در هر وعده اجازه می دهد که چربی ترانس را به عنوان صفر درج کنند، بنابراین اگر چندین وعده مصرف می کنید، این مقادیر اندک می توانند تجمع یابند. برخی از غذاهای وارداتی و غذاهای سرخ شده در رستوران نیز ممکن است حاوی آنها باشند و مقادیر کمی به طور طبیعی در گوشت و لبنیات وجود دارد. توجه کنید اگر "روغن هیدروژنه" را می بینید، چربی های ترانس در آن وجود دارد، حتی اگر روی برچسب آن ۰ گرم باشد.

در مورد شکر، هم توجه داشته باشید. رژیم های غذایی سرشار از قند افزوده می توانند به افزایش وزن منجر شوند و چاقی یک عامل خطر ثابت برای چندین سرطان از جمله سرطان کولورکتال است.

نوشیدنی های شیرین شده با شکر از جمله مواردی بودند که دکتر جوشی بر محدود کردن آنها، همراه با گوشت های فرآوری شده، گوشت قرمز و الکل معرفی می کند.