عملیات سوء قصد علیه ملکه الیزابت دوم خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سان چاپ لندن نوشت گروهی که به دنبال عملیات سوء قصد علیه ملکه 88 ساله این کشور بود، دستگیر شدند. بر این اساس 4 عضو این گروه که بین 19 تا 27 سال سن دارند، قصد داشته اند اواخر این هفته ملکه الیزابت دوم را ترور کنند که موفق به این کار نشده اند.

بنا بر اعلام سرویس اطلاعات داخلی انگلیس (MI5) طرح سوء قصد این افراد قرار بود در جریان مراسم بزرگداشت قربانیان جنگ جهانی اول که هر سال برگزار می شود، عملی شود. پلیس لندن با اعلام این مطلب از تایید این سوال که مظنونین دستگیر شده به سلاح گرم دسترسی داشته اند یا نه، خودداری کرد.

در همین حال دفتر ملکه الیزابت دوم اعلام کرده است وی با وجود کشف این عملیات تروریستی، در برنامه بزرگداشت مذکور شرکت خواهد کرد. برخی رسانه ها از احتمال مرتبط بودن مظنونین به تروریست های داعش خبر می دهند.