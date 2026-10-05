به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه ظهر دوشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: اکنون بیش از ۳۰ ماهواره در پروژه‌های مختلف کشور در دست ساخت است که به‌تدریج تکمیل، در مدار قرار گرفته و وارد مرحله بهره‌برداری خواهند شد.

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص در توسعه فناوری فضایی افزود: تجهیزات و زیرساخت‌های فیزیکی به‌تنهایی نمی‌توانند فناوری را به مرحله ظهور و ثروت‌آفرینی برسانند و نیروی انسانی متخصص، دانشمند و توانمند مهم‌ترین ظرفیت کشور در این مسیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناوری خراسان رضوی اظهار کرد: شرکت‌های فعال در بخش پایین‌دست صنعت فضایی می‌توانند با استفاده از داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای در حل مسائل استان از جمله مدیریت آب، شهرسازی، به‌روزرسانی نقشه‌ها، کشاورزی و معدن نقش‌آفرینی کنند.

سالاریه افزود: هدف، افزایش تعداد این شرکت‌ها و فراهم کردن دسترسی آنها به داده‌های فضایی است و در بخش بالادست نیز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان ظرفیت مناسبی برای توسعه فناوری‌های سخت و زیرساخت‌های ماهواره‌ای دارند.

رئیس سازمان فضایی ایران امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی ایران و استانداری خراسان رضوی را گام نخست توسعه همکاری‌های فضایی در استان دانست و گفت: ظرفیت‌های علمی و فناوری خراسان رضوی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند جهاد دانشگاهی می‌توانند در توسعه این حوزه نقش‌آفرین باشند. سالاریه همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و ترویجی نیشابور، از جمله آسمان‌نمای خیام، برای ترویج علم و فناوری فضایی تأکید کرد.