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۱۹ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۱۴

معرفی داوران پوستر سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق»

معرفی داوران پوستر سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق»

ابراهیم حقیقی، کوروش پارسانژاد و مسعود نجابتی داوران بخش پوستر سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه از داوران در بخش پوستر قرار است آثار رسیده به دبیرخانه سوگواره در تاریخ چهارشنبه 26 آذرماه سال جاری انتخاب و داوری کنند.

ابراهيم حقيقی متولد دارای کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. عضویت در هيأت داوری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های متعدد گرافیک از جمله فعالیت‫های اوست.

کوروش پارسانژاد فارغ التحصیل گرافیک از دانشگاه هنر همچنین عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و فدراسیون بین‫المللی روزنامه نگاران است.

مسعود نجابتی کارشناس ارشد گرافیک دانشگاه هنر است که تألیف کتاب «خط در گرافیک» برای وزارت آموزش و پرورش از جمله فعالیت‫های وی است.

نخستین سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» در 3 بخش عکاسی، پوستر و تصویرسازی از تاریخ 1 تا 19 دی‌ماه 1393 در رواق هنر برج میلاد برگزار می‫‌شود.

شرکت کنندگان تا 21 آذرماه مهلت دارند با مراجعه به سایت miladfestival.ir  آثار خود را برای این سوگواره ارسال کنند.

کد مطلب 2418594

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