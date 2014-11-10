معرفی داوران پوستر سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه از داوران در بخش پوستر قرار است آثار رسیده به دبیرخانه سوگواره در تاریخ چهارشنبه 26 آذرماه سال جاری انتخاب و داوری کنند.
ابراهيم حقيقی متولد دارای کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. عضویت در هيأت داوری جشنوارهها و نمایشگاههای متعدد گرافیک از جمله فعالیتهای اوست.
کوروش پارسانژاد فارغ التحصیل گرافیک از دانشگاه هنر همچنین عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و فدراسیون بینالمللی روزنامه نگاران است.
مسعود نجابتی کارشناس ارشد گرافیک دانشگاه هنر است که تألیف کتاب «خط در گرافیک» برای وزارت آموزش و پرورش از جمله فعالیتهای وی است.
نخستین سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» در 3 بخش عکاسی، پوستر و تصویرسازی از تاریخ 1 تا 19 دیماه 1393 در رواق هنر برج میلاد برگزار میشود.
شرکت کنندگان تا 21 آذرماه مهلت دارند با مراجعه به سایت miladfestival.ir آثار خود را برای این سوگواره ارسال کنند.